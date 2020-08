Roditelji traže online nastavu, iz ministarstva javljaju: Bit će, ali samo u iznimnim slučajevima

Cilj nam je da nastava krene redovno 7. rujna, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, poručuju iz Ministarstva obrazovanja. Neće se na roditelje prebacivati da odlučuju hoće li djeca ići u školu ili ne

<p>Među roditeljima i nastavnicima sve se češće spominje da će se nastava najesen u školama morati odvijati pod maskama, odnosno vizirima. Također, u otvorenom pismu Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Facebook grupa roditelja <strong>"Sigurnost prije svega - mogućnost odabira online nastave za 2020/2021."</strong> zatražila je da se od prvog dana nove nastavne godine za djecu u rizičnim skupinama, ali i za onu čiji roditelji procijene da je odlazak u školu zbog zaraze Covidom-19 opasan. No iz ministarstva poručuju, sigurno se neće ići s "varijantom dobrovoljnosti i prebacivanja odgovornosti na roditelje da roditelji odlučuju hoće li dijete ići u školu ili ne".</p><p>Inicijativa za online nastavu navodi, pak,kako je "pravo je roditelja za svoju djecu odabrati između konvencionalne i online škole za vrijeme trajanja globalnog proglašenja epidemije. Za to postoji više razloga: radi sigurnosti djece i odraslih. Online škola daje najmanje prilike za kontaktno širenje virusa, a daje zadovoljavajuće rezultate u obrazovanju djece". Oni smatraju kako je u školama nema dovoljno higijenskih uvjeta za nastavu u izvanrednih uvjetima, pozivaju da se definiraju rizične skupine, te tvrde da online opcija štiti "realnu" školu, odnosno djecu koja će pohađati nastavu u razredima.</p><h2>'Neće odlučivati roditelji'</h2><p>Iz Ministarstva poručuju kako će konkretne odgovore o epidemiološkim mjerama moći dati idući tjedan, nakon što te odluke donesu epidemiolozi. </p><p><strong>- Cilj Ministarstva je da od 7. rujna učenici pohađaju nastavu u učionicama uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Dakle, i nama je sigurnost prije svega. U iznimnim slučajevima u suradnji s CARNET-om nastajat će se osigurati on-line nastava, u pravilu prema unaprijed određenom rasporedu za učioničku nastavu, za sve učenike koji zbog epidemioloških razloga neće moći sudjelovati na nastavi u učionicama - ističu u odgovoru na pitanje za komentar ministra Radovana Fuchsa.</strong></p><p>Pitali smo radi li se i na opciji online nastave, hoće li se morati nositi maske u školama i je li osnovano povjerenstvo za organizaciju nastave na razini ministarstva, odnosno, sudjeluje li netko s Nacionalnim stožerom oko postavljanja epidemioloških mjera.</p><p>Kako su nas izvijestili, sigurnost učenika je na prvome mjestu, čime će se voditi i stručnjaci prilikom izrade mjera i preporuka. Naravno, ističu, jednako je važna i sigurnost učitelja, te nenastavnog osoblja. Uz sigurnost učenika, važno je osigurati i kvalitetu nastave u uvjetima pandemije, kažu. No pristup je da sva djecu idu u školu, a ako postoji opravdan razlog, kao i prije epidemije, stručne osobe odlučit će može li dijete pohađati nastavu kod kuće.</p><p><strong>Popis članova nalazi se na sljedećoj poveznici: <a href="https://mzo.gov.hr/vijesti/odluka-o-imenovanju-clanova-radne-skupine-za-razradu-i-predlaganje-mjera-za-pocetak-pedagoske-skolske-i-akademske-godine-2020-2021/3905">https://mzo.gov.hr/vijesti/odluka-o-imenovanju-clanova-radne-skupine-za-razradu-i-predlaganje-mjera-za-pocetak-pedagoske-skolske-i-akademske-godine-2020-2021/3905</a>.</strong></p><h2>'Cilj je da sva djeca idu u školu'</h2><p>No za konkretne mjere svi će ipak morati pričekati idući tjedan, kad će ministar o tome i govoriti za medije. Kako je za Dnevnik Nove TV kazala članica Stožera i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Fran Mihaljević" Alemka Markotić, cilj je da sva djeca idu u školu.<br/> - Možda su malo veći rizik srednje škole, bit će bitno da se ne vrate direktno s partijanja u školu. Plan je da djeca krenu u školu i da se prati situacija. Ako se pojavi neko žarište da se to sanira odmah - kazala je, dodajući kako su određena istraživanja pokazala da djeca nisu značajan prenosioc COVID-19, a osobito djeca u nižim osnovnoškolskim razredima. </p><p>Prema trenutnom planu, uz redovne epidemiološke mjere, u slučaju izbijanja zaraze primjenjivat će se standardne mjere samoizolacije.</p><p><strong>- Kontakti moraju ići u izolaciju. Na svakom je epidemiologu i na svakoj situaciji u razredu, znamo da infrastruktura nije ista, situacije nisu iste. Morat će se isključiti da se to dijete nije zarazilo negdje drugdje - istaknula je Markotić. Hoće li se morati nositi maske, zasad nije definirano.</strong></p>