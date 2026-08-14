Još uvijek ga nude pojedini jeftiniji modeli i automobili namijenjeni vozačkim entuzijastima. No iz nekadašnjeg standarda pretvara se u specijaliziranu opciju za sve uži krug kupaca
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Ručni mjenjač umire: Na velikom europskom tržištu je postao beznačajan...
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Još donedavno ručni mjenjač bio je standard na europskim tržištima. No situacija se dramatično mijenja, a kako dramatično je njegova popularnost pala sada pokazuju najnovije statistike iz Velike Britanije. Naime, tamo čak 92 posto prodanih novih automobila dolazi s automatskim mjenjačem.
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