U Rusiji se digla nova drama oko GTA 6, nakon što je jedan dužnosnik javno poručio da bi igra mogla biti blokirana ako ne ukloni ‘nemoralan’ sadržaj. Povod su detalji koji su se ranije pojavili u leakovima, a Rockstar zasad ne komentira
Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj
Ruski dužnosnik Mikhail Ivanov, zamjenik predsjednika organizacije World Russian People’s Council, poručio je da bi GTA 6 mogao biti zabranjen u Rusiji ako u igri ostane sadržaj koji on opisuje kao ‘destruktivan i vulgaran’. Kao primjer navodi se leak informacija o muškim striperima i sličnim elementima koje Ivanov smatra suprotnima ‘tradicionalnim vrijednostima’.
U istoj izjavi Ivanov praktički traži ‘očišćenu’ verziju igre za rusko tržište ili, u suprotnom, blokadu distribucije. Važno je naglasiti da se ovdje radi o javnom pozivu i pritisku, ne o službenoj odluci koja je već donesena, pa je cijela priča zasad u fazi prijetnje i medijskog spinanja.
Cijeli slučaj se naslanja na starije leakove o GTA 6, koje je Rockstar ranije potvrdio kao curenje materijala u razvoju. Dio tih detalja se sada koristi kao politički argument, iako nije jasno što je od toga u finalnoj igri, a što je bilo samo prototip ili testna ideja. Iako ne znamo što će točno biti u igri, svatko tko je igrao barem jedan prijašnji nastavak te franšize zna da će nekakvog 'škakljivog' sadržaja biti. To je jednostavno dio GTA kulture i jedan od glavnih aspekata šoka koji nastoje izazvati kod publike. Teško da će kreatori igre mijenjati svoj desetljećima stari pristup, pa čak i zbog Rusa. Eventualno je moguća neka clean verzija koja bi se praktički fokusirala samo na glavnu priču, ali i to je teško i za isvesti i za povjerovati.
GTA 6 je službeno najavljen za 19. studenog 2026., pa je do izlaska još dovoljno vremena za nove pritiske, reakcije i moguće regionalne verzije, ako ih Rockstar uopće bude radio. Za sada nema službenog odgovora Rockstar Gamesa na Ivanovljeve izjave.
