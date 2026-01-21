Obavijesti

Tech

Komentari 1
DRAME OKO GTA

Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 5 min
Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj
Foto: Rockstar Games

U Rusiji se digla nova drama oko GTA 6, nakon što je jedan dužnosnik javno poručio da bi igra mogla biti blokirana ako ne ukloni ‘nemoralan’ sadržaj. Povod su detalji koji su se ranije pojavili u leakovima, a Rockstar zasad ne komentira

Admiral

Ruski dužnosnik Mikhail Ivanov, zamjenik predsjednika organizacije World Russian People’s Council, poručio je da bi GTA 6 mogao biti zabranjen u Rusiji ako u igri ostane sadržaj koji on opisuje kao ‘destruktivan i vulgaran’. Kao primjer navodi se leak informacija o muškim striperima i sličnim elementima koje Ivanov smatra suprotnima ‘tradicionalnim vrijednostima’.

U istoj izjavi Ivanov praktički traži ‘očišćenu’ verziju igre za rusko tržište ili, u suprotnom, blokadu distribucije. Važno je naglasiti da se ovdje radi o javnom pozivu i pritisku, ne o službenoj odluci koja je već donesena, pa je cijela priča zasad u fazi prijetnje i medijskog spinanja.

Cijeli slučaj se naslanja na starije leakove o GTA 6, koje je Rockstar ranije potvrdio kao curenje materijala u razvoju. Dio tih detalja se sada koristi kao politički argument, iako nije jasno što je od toga u finalnoj igri, a što je bilo samo prototip ili testna ideja. Iako ne znamo što će točno biti u igri, svatko tko je igrao barem jedan prijašnji nastavak te franšize zna da će nekakvog 'škakljivog' sadržaja biti. To je jednostavno dio GTA kulture i jedan od glavnih aspekata šoka koji nastoje izazvati kod publike. Teško da će kreatori igre mijenjati svoj desetljećima stari pristup, pa čak i zbog Rusa. Eventualno je moguća neka clean verzija koja bi se praktički fokusirala samo na glavnu priču, ali i to je teško i za isvesti i za povjerovati.

59
Foto: Rockstar Games

GTA 6 je službeno najavljen za 19. studenog 2026., pa je do izlaska još dovoljno vremena za nove pritiske, reakcije i moguće regionalne verzije, ako ih Rockstar uopće bude radio. Za sada nema službenog odgovora Rockstar Gamesa na Ivanovljeve izjave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Alternativa za Big Tech - Evo gdje možemo manje ovisiti o američkim servisima
DIGITALNA NEOVISNOST

FOTO Alternativa za Big Tech - Evo gdje možemo manje ovisiti o američkim servisima

U jeku geopolitičkih napetosti sve više ljudi gleda kako smanjiti ovisnost o američkim platformama, barem tamo gdje postoji dobra zamjena. Ovdje donosimo galeriju najčešćih zamjena, od maila i fotki do karata i clouda. Nisu sve zamjene strogo napravljene u EU, neke su open source ili izvan Europe, ali poanta je ista: više kontrole i manje lock-ina. Koristeći ove servise umjesto većine onih na kojima je velika većina nas trenutno smanjujemo utjecaj najvećih američkih big tech monopola i generalno našu ovisnost o jednom izvoru digitalnih servisa, koji god on to bio.
Svemirska rekorderka Williams ide u mirovinu. Zadnji let na ISS bio joj je i najdramatičniji
ISTRČALA I MARATON U SVEMIRU

Svemirska rekorderka Williams ide u mirovinu. Zadnji let na ISS bio joj je i najdramatičniji

Williams, jedna od najodlikovanijih astronautkinja u povijesti, povukla nakon 27 godina službe, a njezin neočekivani produženi boravak na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) postao je i službeno njezin posljednji let.
VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina
NEVJEROJATNO

VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina

Usred Tihog oceana zabilježen je najekstremniji 'val ubojica' ikad! Zid vode visok 17,6 metara šokirao znanstvenike. Jesu li klimatske promjene krivac za sve češće morske divove?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026