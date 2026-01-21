Rusi prijete zabranom GTA 6 ako se ne izbaci 'nemoralan' sadržaj

Ruski dužnosnik Mikhail Ivanov, zamjenik predsjednika organizacije World Russian People’s Council, poručio je da bi GTA 6 mogao biti zabranjen u Rusiji ako u igri ostane sadržaj koji on opisuje kao ‘destruktivan i vulgaran’. Kao primjer navodi se leak informacija o muškim striperima i sličnim elementima koje Ivanov smatra suprotnima ‘tradicionalnim vrijednostima’.

U istoj izjavi Ivanov praktički traži ‘očišćenu’ verziju igre za rusko tržište ili, u suprotnom, blokadu distribucije. Važno je naglasiti da se ovdje radi o javnom pozivu i pritisku, ne o službenoj odluci koja je već donesena, pa je cijela priča zasad u fazi prijetnje i medijskog spinanja.

Cijeli slučaj se naslanja na starije leakove o GTA 6, koje je Rockstar ranije potvrdio kao curenje materijala u razvoju. Dio tih detalja se sada koristi kao politički argument, iako nije jasno što je od toga u finalnoj igri, a što je bilo samo prototip ili testna ideja. Iako ne znamo što će točno biti u igri, svatko tko je igrao barem jedan prijašnji nastavak te franšize zna da će nekakvog 'škakljivog' sadržaja biti. To je jednostavno dio GTA kulture i jedan od glavnih aspekata šoka koji nastoje izazvati kod publike. Teško da će kreatori igre mijenjati svoj desetljećima stari pristup, pa čak i zbog Rusa. Eventualno je moguća neka clean verzija koja bi se praktički fokusirala samo na glavnu priču, ali i to je teško i za isvesti i za povjerovati.

GTA 6 je službeno najavljen za 19. studenog 2026., pa je do izlaska još dovoljno vremena za nove pritiske, reakcije i moguće regionalne verzije, ako ih Rockstar uopće bude radio. Za sada nema službenog odgovora Rockstar Gamesa na Ivanovljeve izjave.