Obnovljeni model trebao bi dodatno produžiti život ovog legendarnog terenca koji je na tržištu već 49 godina
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Rusi su opet redizajnirali Ladu Nivu: Evo što je sve dobila
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Lada Niva nastavlja prkositi vremenu. Lada Niva Legend, kako se danas zove ovaj terenac koji je na tržištu još od davne 1977. godine, sada je dobila jednu od najvećih modernizacija u novijoj povijesti. AVTOVAZ je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu predstavio obnovljenu Nivu i objavio da su pripreme za proizvodnju već u završnoj fazi. Izvana se automobil nije dramatično promijenio, ali ispod poznate karoserije ima više od 100 novih i više od 60 nadograđenih dijelova i sklopova.
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