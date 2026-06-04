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Rusi su opet redizajnirali Ladu Nivu: Evo što je sve dobila

Piše Autostart,
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Rusi su opet redizajnirali Ladu Nivu: Evo što je sve dobila
Foto: Lada

Obnovljeni model trebao bi dodatno produžiti život ovog legendarnog terenca koji je na tržištu već 49 godina

Admiral

Lada Niva nastavlja prkositi vremenu. Lada Niva Legend, kako se danas zove ovaj terenac koji je na tržištu još od davne 1977. godine, sada je dobila jednu od najvećih modernizacija u novijoj povijesti. AVTOVAZ je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu predstavio obnovljenu Nivu i objavio da su pripreme za proizvodnju već u završnoj fazi. Izvana se automobil nije dramatično promijenio, ali ispod poznate karoserije ima više od 100 novih i više od 60 nadograđenih dijelova i sklopova.

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