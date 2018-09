Sa 16 godina hakirao je Apple, umjesto zatvora dobio fakultet

Australski tinejdžer hakirao je Apple nekoliko puta u razdoblju od dvije godine, no zbog toga neće ići u zatvor. Umjesto zatvorske kazne, u utorak mu je određena mu je uvjetna kazna u trajanju od osam mjeseci.

Ovaj tinejdžer s očito vrlo izraženim darom za informatičke tehnologije danas je 19-godišnjak koji studira kriminalistiku i cyber sigurnost. Stoga je uvjetna kazna za njegove maloljetničke nestašluke za njega izvrsna vijest - pogotovo jer zakon za ovakve prijestupe propisuje kaznu i do dvije godine zatvora.

Dječak čiji identitet nije javno objavljen iz pravnih razloga upao je u glavni sustav Applea iz svojeg doma u Melbourneu, navodno zato što je veliki obožavatelj kompanije i htio je tamo raditi kada odraste. Kad ih je prvi put hakirao, imao je 16 godina.

