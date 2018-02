Šala od čak 10 milijuna dolara: Rasprodali su bacače plamena!

Manje od tjedan dana trebalo je Elonu Musku da proda 20.000 bacača plamena preko stranice svoje kompanije za kopanje tunela. Uz cijenu od 500 dolara, Musk je tako na ideji, koja je krenula kao šala, zaradio 10 milijuna dolara od subote, kad je krenula prodaja.

U četvrtak je tako objavio i nove fotografije koje detaljnije prikazuju bacač plamena, a svaki će doći sa serijskim brojem, što bi ih moglo pretvoriti u kolekcionarske primjerke.

Small detail, but each one will come with a serial number from 1 to 20,000 pic.twitter.com/ZBYEYO6zqu