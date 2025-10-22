Samsung i Google otkrili novi Galaxy XR: Kao i Apple Vision naočale, samo duplo jeftinije

Samsung i Google službeno su predstavili Galaxy XR, svoj prvi uređaj nove generacije mješovite stvarnosti (XR – extended reality), koji donosi iskustva slična Apple Vision Pro headsetu, ali po praktično upola nižoj cijeni od 1800 dolara. Novi uređaj pokreće Android XR, potpuno nova platforma razvijena u suradnji Googlea, Samsunga i Qualcomma, koja kombinira umjetnu inteligenciju Gemini s naprednim prostornim računalstvom.

Galaxy XR je više od običnog headseta – on spaja svijet proširene, virtualne i mješovite stvarnosti u jedan ekosustav optimiziran za umjetnu inteligenciju. Uređaj razumije glas, pogled i geste korisnika, a zahvaljujući Gemini asistentu može prirodno reagirati na ono što korisnik vidi, čuje ili radi. To znači da možete pogledom odabrati objekt, glasom tražiti informacije ili jednostavno rukom “nacrtati krug” oko nečega u stvarnom prostoru kako biste odmah dobili rezultate pretrage putem Circle to Search funkcije.

Foto: Samsung

U suradnji s Googleom, Samsung donosi poznate aplikacije u potpuno novom, prostornom obliku. Na Galaxy XR-u dostupni su Google Maps, YouTube, Photos, Chrome, TV i Meet, ali i brojne nove XR igre i alati, uključujući Adobe Project Pulsar za 3D montažu videa te Calm i Fox Sports za uranjajuća iskustva zabave i sporta.

Poput Vision Proa, Galaxy XR omogućuje rad u više prozora istovremeno — korisnik može rasporediti dokumente, preglednike i glazbene aplikacije oko sebe u trodimenzionalnom radnom prostoru. Gemini pritom služi kao “kreativni partner”: prepoznaje kontekst, pomaže organizirati prozore i može odgovarati na pitanja o sadržaju koji gledate u realnom vremenu.

Foto: Samsung

Uređaj pokreće Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 čip, s 4K Micro-OLED zaslonima od 90 Hz po oku, šest mikrofona i naprednim praćenjem pogleda i ruku. Baterija traje oko 2,5 sata, a smještena je izvan samog headseta radi udobnosti i ravnoteže. Galaxy XR teži 545 grama, dok vanjska baterija ima dodatnih 300 grama. U kompletu dolazi i odvojivi štitnik za svjetlo koji omogućuje potpunu imerziju ili rad u passthrough načinu, gdje vidite stvarni svijet oko sebe.

Iako se u izvedbi ne može mjeriti s aluminijskim finišem Appleova Vision Proa, Galaxy XR je osjetno lakši i pristupačniji, što ga čini pogodnijim za dulju upotrebu. Wired, koji je imao priliku isprobati uređaj, ističe kako je osjećaj nošenja “iznenađujuće lagan i stabilan”, a nova funkcija automatske prostorne pretvorbe videa omogućuje pretvaranje bilo kojeg 2D sadržaja u 3D – od YouTube videa do osobnih snimki.

Foto: Samsung

Samsung uz uređaj nudi i Explorer Pack, paket bonusa koji uključuje godinu dana Google AI Pro, YouTube Premium i Google Play Pass, kao i NBA League Pass te niz XR iskustava poput NFL Pro Era i filma Asteroid.

Osim za zabavu, Galaxy XR ima i poslovne primjene – Samsung već surađuje s Samsung Heavy Industries na XR obuci radnika u brodogradnji, a tvrtke mogu koristiti headset za simulacije, dizajn i daljinsku suradnju.

Galaxy XR dostupan je od 21. listopada u SAD-u i 22. listopada u Koreji, a dolazi u paketu s Android XR ekosustavom koji će se uskoro proširiti i na AI naočale u suradnji s brendovima Warby Parker i Gentle Monster.