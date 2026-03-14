Instagram ukida ključnu značajku privatnosti i moći će čitati sve vaše poruke

U potezu koji se zaista ne viđa često, Instagram je odlučio ukloniti end-to-end enkripciju (E2EE) iz svojih poruka. Nije prošlo tako davno otkad su se tvrtke u vlasništvu Mete, poput WhatsAppa i samog Instagrama, hvalile uvođenjem E2EE zaštite, no sada jedna od njih kreće u potpuno suprotnom smjeru.

Promjena najavljena u tišini

Kako bi izbjegli veliku buru na internetu, iz Instagrama ovu veliku promjenu nisu najavili putem priopćenja za medije ili objave na blogu. Umjesto toga, kako prenosi GSM Arena, tvrtka je u tišini ažurirala svoju stranicu za pomoć korisnicima, gdje sada stoji da E2EE više neće biti podržan nakon osmog svibnja.

Iz servisa su na istoj stranici poručili korisnicima što im je činiti.

"Ako imate razgovore na koje utječe ova promjena, vidjet ćete upute o tome kako možete preuzeti sve medije ili poruke koje biste možda željeli sačuvati."

Što uklanjanje enkripcije znači za korisnike?

Da podsjetimo, end-to-end enkripcija osigurava da "samo vi i osobe s kojima komunicirate možete vidjeti ili čuti ono što je poslano, i nitko drugi, pa čak ni Meta". Ovo je objašnjenje koje je naveo sam Instagram, a ne mi.

S obzirom na to, korisnici moraju uzeti u obzir činjenicu da će od devetog svibnja Meta moći vidjeti i čitati sve što šalju ili primaju putem Instagrama. Posljedično, to će moći i vlade koje od Mete zatraže uvid u korisničke podatke, što predstavlja značajan zaokret u politici privatnosti ove popularne društvene mreže.