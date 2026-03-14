VELIKI UDARAC ZA PRIVATNOST

Instagram ukida ključnu značajku privatnosti i moći će čitati sve vaše poruke

Piše Tin Žigić,
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Instagram šokirao korisnike uklanjanjem E2EE iz poruka! U tišini najavili promjenu koja otvara vrata vladi da zaviri u vaše poruke od 9. svibnja.

U potezu koji se zaista ne viđa često, Instagram je odlučio ukloniti end-to-end enkripciju (E2EE) iz svojih poruka. Nije prošlo tako davno otkad su se tvrtke u vlasništvu Mete, poput WhatsAppa i samog Instagrama, hvalile uvođenjem E2EE zaštite, no sada jedna od njih kreće u potpuno suprotnom smjeru.

Promjena najavljena u tišini

Kako bi izbjegli veliku buru na internetu, iz Instagrama ovu veliku promjenu nisu najavili putem priopćenja za medije ili objave na blogu. Umjesto toga, kako prenosi GSM Arena, tvrtka je u tišini ažurirala svoju stranicu za pomoć korisnicima, gdje sada stoji da E2EE više neće biti podržan nakon osmog svibnja. 

STOP PREVARANTIMA Ugasili čak 11 milijuna lažnih profila na Fejsu i Instagramu
Ugasili čak 11 milijuna lažnih profila na Fejsu i Instagramu
STOP HAKERIMA Ovo bi vas moglo spasiti od prevaranata: Na WhatsApp i Facebook stižu novi AI alati
Ovo bi vas moglo spasiti od prevaranata: Na WhatsApp i Facebook stižu novi AI alati

Iz servisa su na istoj stranici poručili korisnicima što im je činiti.

"Ako imate razgovore na koje utječe ova promjena, vidjet ćete upute o tome kako možete preuzeti sve medije ili poruke koje biste možda željeli sačuvati."

Što uklanjanje enkripcije znači za korisnike?

Da podsjetimo, end-to-end enkripcija osigurava da "samo vi i osobe s kojima komunicirate možete vidjeti ili čuti ono što je poslano, i nitko drugi, pa čak ni Meta". Ovo je objašnjenje koje je naveo sam Instagram, a ne mi.

S obzirom na to, korisnici moraju uzeti u obzir činjenicu da će od devetog svibnja Meta moći vidjeti i čitati sve što šalju ili primaju putem Instagrama. Posljedično, to će moći i vlade koje od Mete zatraže uvid u korisničke podatke, što predstavlja značajan zaokret u politici privatnosti ove popularne društvene mreže.

FOTO Porsche predstavio zvijer na struju: Treća izvedba stiže između baznog i Turbo modela
NOVO IZDANJE KLASIKA

FOTO Porsche predstavio zvijer na struju: Treća izvedba stiže između baznog i Turbo modela

Porsche je proširio ponudu električnog Cayennea i ubacio novu, treću izvedbu, Cayenne S Electric. Smješten je točno između osnovnog Cayenne Electric i vrhunskog Cayenne Turbo Electric, a cilj je ponuditi više performansi bez skoka na Turbo cijenu. Ključne brojke su 400 kW (536 KS) serijski i do 490 kW (657 KS) s Launch Controlom, uz isto brzo punjenje kao i ostale verzije.
Milijarda osobnih podataka procurila na internet, pogođeni i milijuni diljem Europe
KIBERNETIČKA (NE)SIGURNOST

Milijarda osobnih podataka procurila na internet, pogođeni i milijuni diljem Europe

Šokantno! Milijarda privatnih podataka procurila s IDMerita, prijeti krađa identiteta i lažni računi! Tvrtka negira, ali GDPR kazne vrebaju dok podaci plutaju internetom.
Najopasnije pismo ostavke u Silicijskoj dolini: Odlazak iz OpenAI kao upozorenje svijetu
SAVEZ TEHNOLOGIJE I RATA

Najopasnije pismo ostavke u Silicijskoj dolini: Odlazak iz OpenAI kao upozorenje svijetu

Ostavka Caitlin Kalinowski iz OpenAI-ja uzdrmala tehnološki svijet! Razotkrila opasne saveze s vojskom i etičke pukotine u AI industriji. OpenAI se suočava s krizom imidža i bijesom korisnika.

