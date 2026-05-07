SKOČILE DIONICE

Samsung je ušao među tehnološke divove koji vrijede više od tisuću milijardi dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Cijena dionice Samsung Electronicsa samo u srijedu skočila je za više od 15 posto na južnokorejskoj burzi, dosegnuvši rekordnu razinu i ostvarivši najveći dnevni rast u povijesti kompanije. Time je Samsung – nakon tajvanskog proizvođača čipova TSMC-a – postao druga azijska tvrtka koja je prešla prag 1.000 milijardi dolara tržišne kapitalizacije.

Južnokorejski elektronički gigant Samsung u srijedu je premašio tržišnu kapitalizaciju od 1.000 milijardi dolara, zahvaljujući snažnom rastu cijene dionice i globalnim investicijskim zamahom u umjetnu inteligenciju.

Snažan rast cijene njegove dionice uslijedio je nakon izvanrednih poslovnih rezultata u prvom tromjesečju. Operativna dobit, kako je izvijestio, porasla je više od osam puta, na 57,2 bilijuna wona, dok su prihodi dosegnuli rekordnih 133,9 bilijuna wona. Kvartalna dobit pritom je nadmašila ukupnu operativnu dobit za cijelu 2025. godinu, koja je iznosila 43,6 bilijuna wona.

Dodatni poticaj rastu dionice Samsunga dalo je i izvješće Bloomberga prema kojemu je Apple vodio preliminarne razgovore sa Samsungom i Intelom o mogućoj proizvodnji čipova u SAD-u, čime bi smanjio ovisnost o dugogodišnjem partneru TSMC-u.

