Samsung nakon tri mjeseca povlači svoj Galaxy Trifold

Samsung je službeno potvrdio kraj za svoj ambiciozni projekt, Galaxy Z TriFold. Uređaj koji je trebao demonstrirati budućnost sklopivih telefona povlači se s tržišta samo tri mjeseca nakon globalnog lansiranja, ostavljajući iza sebe pitanja o strategiji tvrtke i održivosti radikalnih inovacija u industriji pametnih telefona.

Potvrda iz Samsunga: Prvo Koreja, zatim ostatak svijeta

Glasnogovornik tvrtke potvrdio je za Bloomberg da će prodaja prvo biti obustavljena na domaćem, južnokorejskom tržištu, nakon čega će se isto dogoditi i u Sjedinjenim Američkim Državama čim se iscrpe preostale zalihe. Na američkoj web stranici Samsunga uređaj je već označen kao "rasprodan", a tek rijetki primjerci mogu se pronaći u Samsungovim fizičkim trgovinama. Od samog početka, TriFold je bio dostupan isključivo putem službenih kanala, bez podrške telekom operatera ili maloprodajnih lanaca, što je dodatno naglasilo njegov ekskluzivni karakter.

Tehnološki izlog s previsokom cijenom

Odluka o gašenju nije donesena zbog nedostatka interesa, već zbog surove ekonomske računice. S cijenom od 2.899 dolara, Galaxy Z TriFold nikada nije bio zamišljen kao proizvod za masovno tržište. Samsung ga je od početka pozicionirao kao "tehnološki izlog" i demonstraciju inženjerske moći, a ne kao uređaj namijenjen ostvarivanju profita. Izuzetno visoki troškovi proizvodnje, uvjetovani složenim dizajnom s dvije šarke i tri zaslona, dodatno su porasli zbog rasta cijena ključnih komponenti poput memorijskih čipova. To je učinilo nastavak proizvodnje financijski neisplativim, čak i uz veliku potražnju. Prema procjenama, proizvedeno je svega dvadeset do trideset tisuća jedinica za cijeli svijet.

Nasljednik pod upitnikom, ali tehnologija ostaje

Iako je potvrđeno da u bliskoj budućnosti ne postoje planovi za nasljednika, eksperiment s TriFoldom nije bio uzaludan. Won-Joon Choi, jedan od čelnika Samsungovog mobilnog odjela, izjavio je kako se zbog složenosti proizvodnje tvrtka još nije obvezala na izradu druge generacije. Ipak, dao je naslutiti da bi se elementi razvijeni za TriFold, poput većeg zaslona i šireg omjera stranica idealnog za gledanje medijskih sadržaja, mogli pojaviti u budućim, komercijalno dostupnijim sklopivim uređajima poput Galaxy Z Fold serije. Time će se nasljeđe ovog kratkotrajnog, ali inovativnog uređaja nastaviti kroz evoluciju Samsungove standardne ponude.