Samsung napokon proširio svoj OneUI 8.5 i na Galaxy S25, ovo su uređaji koji će ga sve dobiti

Samsung je napokon počeo s globalnom distribucijom svoje nove verzije korisničkog sučelja, One UI 8.5 i za ostatak svojih telefona i tableta. Nadogradnja, temeljena na Androidu 16, donosi niz vizualnih poboljšanja i novih opcija prilagodbe, no glavni naglasak stavljen je na značajno proširenje mogućnosti umjetne inteligencije unutar Galaxy AI paketa, čime Samsung nastavlja utrku u tehnološkoj inovaciji.

Raspored dolaska i popis kompatibilnih uređaja

Distribucija je službeno započela 6. svibnja u Južnoj Koreji, a od 11. svibnja postupno se širi na ključna tržišta, uključujući Europu, Sjevernu Ameriku i Indiju. Samsung planira dovršiti proces nadogradnje za sve predviđene uređaje do kraja lipnja. Prvi val nadogradnje, kako navodi službena objava o početku distribucije, obuhvaća serije Galaxy S25 i Galaxy S24, preklopne modele Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 te tablete iz serija Galaxy Tab S10 i Galaxy Tab S11. Vrijedi napomenuti da je One UI 8.5 već bio dostupan na najnovijoj seriji Galaxy S26 od samog izlaska na tržište.

Korisnici nešto starijih modela koji su sudjelovali u beta programu, poput serije Galaxy S23, modela Z Fold 5, Z Flip 5 i Galaxy S23 FE, također će uskoro dobiti konačnu verziju, no vjerojatno će morati pričekati koji tjedan duže. Detaljan raspored za pojedine uređaje i regije dostupan je unutar aplikacije Samsung Members, gdje korisnici mogu pratiti točan datum dolaska nadogradnje za svoj model.

Glavne novosti koje donosi One UI 8.5

Ova nadogradnja mnogo je više od uobičajenog manjeg ažuriranja te donosi značajne promjene u funkcionalnosti i izgledu sustava, s ciljem stvaranja intuitivnijeg i pametnijeg korisničkog iskustva.

Proširene mogućnosti umjetne inteligencije

Okosnica nadogradnje je Galaxy AI, koji je dobio nekoliko moćnih novih alata. Jedna od najzanimljivijih je napredno filtriranje poziva (Advanced Call Screening), gdje se umjetna inteligencija može javiti na pozive s nepoznatih brojeva, pružiti transkript razgovora u stvarnom vremenu i omogućiti korisniku da odluči želi li se uključiti u poziv. Alat Photo Assist sada je znatno unaprijeđen i omogućuje uređivanje fotografija pomoću tekstualnih naredbi za preciznije dodavanje ili uklanjanje objekata i promjenu boja.

Poboljšan je i Audio Eraser, značajka za uklanjanje pozadinske buke, koja sada može izolirati i eliminirati neželjene zvukove iz audio i video zapisa u stvarnom vremenu, čak i unutar aplikacija trećih strana. Potpuna novost je Creative Studio, generativni AI editor koji može pretvoriti skice u dotjerana umjetnička djela ili promijeniti umjetnički stil postojećih slika. Čak je i Samsungov virtualni asistent Bixby postao pametniji, sada pokretan tehnologijom Perplexity AI, što mu omogućuje razumijevanje prirodnijeg jezika i izvršavanje složenijih zadataka na uređaju.

Poboljšanja sučelja, povezivosti i baterije

Korisničko sučelje doživjelo je vizualno osvježenje s uglađenijim animacijama i čišćim dizajnom, koji neki recenzenti opisuju kao "Liquid Glass" estetiku s prozirnim i slojevitim elementima. Brza ploča (Quick Panel) sada je znatno prilagodljivija, dopuštajući korisnicima da slobodnije raspoređuju prečace, prilagođavaju izgled i mijenjaju pozicije klizača.

Jedno od najiščekivanijih poboljšanja je uvođenje podrške za AirDrop putem značajke Quick Share, što će drastično olakšati prijenos datoteka između Samsungovih i Appleovih uređaja. Sam Quick Share također je nadograđen te sada može identificirati osobe na fotografijama i predložiti slanje sadržaja direktno njima. Među ostalim korisnim dodacima su Audio Broadcast za slanje glasa na povezani zvučnik dok govorite u telefon, mogućnost pregleda datoteka na drugim Galaxy uređajima unutar aplikacije Moje datoteke te poboljšani način rada za uštedu energije koji dodatno produljuje trajanje baterije.

Neće svi dobiti iste funkcije

Važno je naglasiti da Samsung provodi strategiju postupne distribucije funkcija. Dok će najnoviji premium modeli dobiti puni paket novih Galaxy AI alata, stariji modeli i uređaji srednjeg ranga dobit će ograničeni skup mogućnosti. Primjerice, telefoni iz serije Galaxy A dobit će verziju AI značajki nazvanu "Awesome Intelligence", koja predstavlja manji set u usporedbi s punim Galaxy AI paketom. Uređaji izdani 2023. godine ili ranije, poput serije S23, neće dobiti neke od najnovijih alata kao što su napredna verzija alata Audio Eraser i Creative Studio, iako će primiti temeljnu nadogradnju na One UI 8.5.

Smjer industrije i kako provjeriti dostupnost

Lansiranje One UI 8.5 i njegov fokus na Galaxy AI u skladu je sa širim trendom u mobilnoj industriji koji teži integraciji moćne umjetne inteligencije izravno na uređaje. Ovaj pristup, poznat kao "on-device AI", nudi brže vrijeme odziva i poboljšanu privatnost jer se manje podataka šalje u oblak, a ključne funkcije dostupne su i bez stalne internetske veze. Samsungova strategija donošenja naprednih AI funkcija, koje su debitirale s modelom S26, na starije modele poput serija S25 i S24 odražava natjecateljski pritisak za stvaranjem inteligentnijeg i ujedinjenijeg korisničkog iskustva unutar vlastitog ekosustava.

Ako posjedujete neki od uređaja koji su prvi na redu za nadogradnju, pripazite na obavijest koja bi se trebala automatski pojaviti. Dostupnost možete i ručno provjeriti odlaskom u Postavke > Ažuriranje softvera.

*uz korištenje AI-ja