Najnoviji Teslin opoziv: Kotači bi mogli otpasti sa Cybertrucka

Teslin futuristički Cybertruck ponovno se suočava s problemima kontrole kvalitete, što je dovelo do već jedanaestog opoziva od njegova lansiranja krajem 2023. godine. Nakon što su prošle godine gotovo svi proizvedeni primjerci morali biti povučeni zbog pogrešnog ljepila, sada se pojavio novi, potencijalno opasniji problem - mogućnost otpadanja kotača tijekom vožnje. Ovaj put, problem se odnosi na modele s pogonom na stražnje kotače (RWD) i dugim dometom, a uzrok je, kako se čini, bizarna pogreška povezana s korištenjem neodgovarajuće masti za vijke kotača.

Pukotine na kočionim diskovima

Američka Nacionalna agencija za sigurnost u cestovnom prometu (NHTSA) objavila je obavijest o opozivu u kojoj se navodi da na 173 Cybertrucka "može doći do pucanja rupa za vijke na kočionom disku, što može omogućiti odvajanje vijka od glavčine kotača". Problem se specifično odnosi na vozila opremljena 18-inčnim čeličnim kotačima.

U Teslinom opisu kvara stoji: "Na pogođenim vozilima, jače neravnine na cesti i vožnja u zavojima mogu napregnuti rupe za vijke u disku kotača, uzrokujući stvaranje pukotina. Ako se pucanje nastavi s daljnjom upotrebom i naprezanjem, vijak kotača bi se na kraju mogao odvojiti od glavčine." U takvom scenariju, vlasnici Cybertrucka mogli bi se naći u bizarnoj i iznimno opasnoj situaciji da ih na cesti pretekne vlastiti kotač.

Iz Tesle su poručili kako će svim vlasnicima 173 pogođena vozila besplatno zamijeniti glavčine kotača, diskove i matice. Vlasnici će o terminu servisa biti obaviješteni tijekom lipnja, a kao rani znakovi upozorenja navode se neuobičajene vibracije ili zvukovi koji dopiru iz područja kotača.

Kako je mast uzrokovala problem?

Sean Tucker, glavni urednik u Kelley Blue Booku, objašnjava kako je Tesla ponovno došla u poziciju da mora popravljati već isporučene modele prije nego što se dogodi nešto opasno. Prema njegovim riječima koje prenosi Wired, uzrok je vrlo specifičan problem s materijalom.

​- Ovdje se doslovno radi o određenoj masti koju je Tesla otkrila na maticama kotača koje pričvršćuju 18-inčni kotač za kočioni disk - rekao je Tucker.

Tucker kaže da mast koja je korištena nije dovoljno smanjivala trenje, što je s vremenom moglo dovesti do labavljenja matica. To bi pak uzrokovalo vibracije koje bi mogle izazvati pucanje kočionog diska na mjestima gdje su vijci.

​- Zato su promijenili mast. Međutim, ta poruka nije na vrijeme stigla do proizvodne trake pa su proizveli 173 vozila s pogrešnom masti. To je vrlo specifičan problem s materijalom - pojasnio je Tucker.

Niz proizvodnih propusta

Iako su neki medijski izvještaji sugerirali da broj od 173 opozvana vozila otkriva šokantno nisku proizvodnju RWD verzije Cybertrucka, Tucker tvrdi da to nije slučaj. Opoziv se odnosi samo na kamionete proizvedene u određenom razdoblju koji su koristili specifičnu pošiljku matica i masti. Riječ je, kako kaže, o "podskupu podskupa" ukupno proizvedenih Cybertruckova.

Ipak, ovaj opoziv samo je posljednji u nizu problema koji prate Cybertruck od samog početka. Prethodni opozivi uključivali su neispravne papučice gasa koje su se mogle zaglaviti, ukrasne panele koji su otpadali zbog pogrešnog ljepila, neispravne brisače vjetrobranskog stakla te zabrinutost vlasnika da karoserija od nehrđajućeg čelika pokazuje znakove hrđanja.

Sve to događa se u kontekstu prodajnih brojki koje su daleko od očekivanih. Iako se Elon Musk krajem 2023. hvalio da je "potražnja nevjerojatna" i spominjao više od milijun rezervacija, opoziv zbog ljepila koji je zahvatio sve do tada proizvedene primjerke otkrio je da je tvrtka u prvih 14 mjeseci prodaje isporučila tek 46.096 kamioneta.

*uz korištenje AI-ja