Najjeftiniji Galaxy S26 dobit će promjenu koja će sve razveseliti

Čini se da Samsung ne namjerava uvesti značajne promjene s nadolazećom serijom Galaxy S26, no moglo bi nas dočekati više od jedne ugodne nadogradnje. Jedna od njih otkrivena je u najnovijem curenju informacija, koje uključuje detalje o bojama i opcijama pohrane za sve nadolazeće modele. Iako još čekamo službenu potvrdu, vijesti su i više nego ohrabrujuće.

Informacije dolaze od finskog maloprodajnog lanca koji je, čini se, prerano objavio specifikacije za Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Ako se pokažu točnima, Samsung konačno ispravlja jednu od najvećih zamjerki korisnika posljednjih nekoliko godina.

Kraj za model od 128 GB

Najvažnija vijest svakako je nadogradnja osnovne pohrane. Prema svemu sudeći, osnovni model Galaxy S26 napokon će standardno dolaziti s 256 GB prostora za pohranu. Ovo je dugo očekivani potez, budući da je Samsung bio jedan od rijetkih proizvođača koji je u svojoj flagship seriji i dalje nudio početni model sa samo 128 GB, što u današnje vrijeme, s obzirom na veličinu aplikacija i kvalitetu videa, mnogima jednostavno nije dovoljno.

Ovim potezom Samsung konačno sustiže konkurente poput Applea i brojnih kineskih proizvođača koji su već odavno prešli na 256 GB kao standard. Prema informacijama koje je prenio Android Authority, Galaxy S26 i S26+ bit će dostupni u varijantama od 256 GB i 512 GB, dok će najjači model, Galaxy S26 Ultra, nuditi opcije od 256 GB, 512 GB pa sve do jednog terabajta.

Poznate boje i moguća ekskluzivna iznenađenja

Osim pohrane, finska lista otkrila je i paletu boja. Čini se kako će sva tri modela dijeliti četiri osnovne boje: crnu, bijelu, nebesko plavu i kobaltno ljubičastu. To sugerira da Samsung cilja na vizualno ujednačenu liniju. Zanimljivo je da se spominju i takozvana "Enterprise" izdanja za poslovne korisnike, koja će vjerojatno biti dostupna isključivo u crnoj boji.

Međutim, to možda nije cijela priča. Ranije su se pojavile glasine, koje je podijelio poznati leaker Evan Blass, da će Galaxy S26 Ultra biti dostupan i u dvije dodatne, ekskluzivne boje: Silver Shadow (srebrna sjena) i Pink Gold (ružičasto zlatna). Sasvim je moguće da će ove dvije nijanse biti rezervirane za prodaju isključivo putem Samsungove službene web stranice, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina.