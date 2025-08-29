Samsungov ekstremno tanki Galaxy S25 Edge i u Hrvatskoj

Samsung je predstavio Galaxy S25 Edge, pametni telefon debljine samo 5,8 milimetara i težine 163 grama, koji od 9. rujna stiže u prodaju i u Hrvatskoj. Novi model, najtanji u seriji, po dimenzijama se svrstava uz bok nedavno predstavljenom Galaxy Z Fold7 uređaju, ali zadržava čvrsto titansko kućište s optimalno zaobljenim rubovima za bolju otpornost u svakodnevnoj uporabi.

S25 Edge ima dvostruku kameru, širokokutnu od 200 megapiksela i ultraširoku od 12 megapiksela s autofokusom. Ističu kako je noćno snimanje osjetno svjetlije i čišće, a ProVisual Engine donosi detaljniji prikaz tekstura i prirodnije tonove kože. AI alati za uređivanje fotografija i videa, poput Audio Erasera i Drawing Assista, ugrađeni su izravno u galeriju.

Foto: Samsung

Uređaj pokreće Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, najnoviji čipset Qualcomma posebno prilagođen Samsungovim flagship modelima. Procesor donosi snažnu AI obradu na samom uređaju, dok redizajnirana, šira parna komora održava temperaturu nižom i pri intenzivnoj upotrebi, što je sigurno ključno kod ovako tankog mobitela. Uz ProScaler tehnologiju i Samsungov mDNIe procesor poboljšana je kvaliteta prikaza na zaslonu.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Integracija s Galaxy AI-jem prisutna je na svim razinama, od asistencije pri fotografiranju do inteligentnih podsjetnika i multimodalne komunikacije. Uređaj dolazi i s podrškom za Googleovu Gemini platformu, uključujući Gemini Live razgovore u stvarnom vremenu. AI funkcije rade lokalno na uređaju, a podaci su zaštićeni Knox Vault sigurnosnim sustavom.

Galaxy S25 Edge bit će dostupan u Titanij srebrnoj boji.