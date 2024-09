Samsungov Galaxy S24 FE nudi gomilu AI mogućnosti i sedam godina nadogradnji Androida

Samsungova Galaxy S24 serija sada je dobila najnoviji dodatak, S24 FE koji je namijenjen širem krugu korisnika, donoseći odlične performanse, kamere i napredne značajke umjetne inteligencije (AI). Novi model će biti dostupan za narudžbu već od početka listopada, po cijeni od 749 eura.

U toj cijeni sadrži mnoge značajke kao i njegova skuplja imoćnija braća, no kompromisi su bili nužni da bi spustili cijeu. Pokreće ga Samsungov Exynos 2400e (4 nm) procesor umjesto Snapdragona 8 Gen 3 kao na ostalim modelima. Iako ima 6,7-inčni AMOLED ekran s brzinom osvježenja do 120 Hz, te podržava rad na 60 ili 120 Hz, a ne od 1 do 120 Hz. Maksimalna svjetlina mu je 1900 nita, a rezolucija kao i na manjem S24 (1080 x 2340), dok je na S24+ istih dimenzija rezolucija viša.

Foto: Samsung

No nudi i značajke koje u ovoj klasi nisu tako česte. Straga se nalazi trostruki sustav kamera, s glavnom od 50 MP s optičkom stabilizacijom slike (OIS) i telefoto lećom od 8 MP s 3x optičkim zumom, uz dodatak ultraširoke leće od 12 MP.

AI značajke poput Nightography i Object-Aware Engine pružaju poboljšane rezultate pri slabom osvjetljenju te prepoznaju scene, dok napredne opcije uređivanja omogućuju kreiranje kreativnih sadržaja.

Samsung ističe da je uređaj za zahtjevne korisnike i gaming, zahvaljujući Exynos 2400e čipsetu, koji omogućuje glatko iskustvo igranja uz podršku za Ray Tracing. Veća je rashladna komora, a svemu bi trebala pomoći i baterija od 4700 mAh.

Foto: Samsung

S24 FE nudi Galaxy AI značajke kao što su Circle to Search, Interpreter i Live Translate, čineći svakodnevne zadatke jednostavnijima i bržima. Sve je to integrirano unutar Samsung Knox sigurnosnog sustava, koji osigurava zaštitu podataka.

Jedna od najboljih značajki je pak sedam generacija nadogradnji OS-a i sedam godina sigurnosnih ažuriranja, a dolazi u kutiji za pakiranje izrađenoj od 100% recikliranog papira.

Novi Galaxy S24 FE bit će dostupan u grafitnoj, plavoj, žutoj i mint zelenoj boji, u varijantama sa 8/128 i 8/256 GB.