Samsungova preklopna vizija: Novi video otkrio kako radi Flip

Nakon odličnog Folda, sljedeći Samsungov telefon sa savitljivim ekranom trebao bi biti Galaxy Z Flip. Telefon s preklopnim ekranom podsjeća na uređaje iz prošlosti, odnosno 6,7-inčni ekran preklapa se vertikalno, a kako to izgleda u praksi otkriva video koji je osvanuo na Twitteru. Objavio ga je Ben Geskin i kratka snimka ne otkriva puno, a iako izgleda autentično, treba je uzeti s dozom rezerve.

Kako prenosi WinFuture, telefon je 'spreman za influencere', koji bi očito trebali biti primarna publika.

Procurili su i detalji koji otkrivaju da je format ekrana 22:9 s rezolucijom 2636x1080 piksela, a pri njegovom vrhu krije se i selfie kamera. I ovaj bi telefon trebao imati maleni vanjski ekran koji će primarno služiti kao centar za notifikacije.

This is the Samsung Galaxy Z Flip: the new "influencer ready" high-end foldable Smartphone from Samsung. Official marketing pics and all specs: https://t.co/dvsNHqxycM