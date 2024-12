Satelit CroCube će poletjeti na Muskovoj raketi u svemir!

Prvi hrvatski satelit lansirat će raketa Falcon 9 tvrtke SpaceX Elona Muska. CroCube bi tako, do kraja godine, nakon dvije odgode, napokon trebao dočekati svoje putovanje u nisku Zemljinu orbitu. Lansirat će ga s lansirnog kompleksa SLC-4E smještenog u Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji.

Siguran i cjenovno prihvatljiv

- Glavni razlog za odabir Falcona 9 bila je sigurnost, jer se Falcon 9 dosad pokazao kao vrlo siguran bus za svemir. Druga stvar je vezana uz ekologiju. Falcon 9 odstupa od konvencionalnih raketa time što može sletjeti i ponovno se koristiti, čime se smanjuje otpad. Cijena je također bila veoma prihvatljiva. Muskovu tvrtku odabrali smo preko posrednika, a to je naš berlinski partenr - rekla je Daniela Jović, voditeljica projekta CroCube. Dodaje da premda slanje nano satelita iz Hrvatske nije ni približno usporedivo s onime što rade svemirske velesile koje šalju programirane sofisticirane letjelice na Mjesec, do najbližih planeta kao što je Mars, na koji se spuštaju i roveri, letjelica poslanih u tzv. duboki svemir, događaj je za Hrvatsku povijesni. Naime, Hrvatska je među posljednjim državama Europske unije koje nemaju svoj satelit u svemiru, ali uskoro će se to promijeniti.

- Svjetska svemirska industrija ima vrijednost veću od 500 milijardi eura, s predviđanjima rasta od oko 40 posto u sljedećih pet godina, stoga ovaj projekt dolazi u savršeno vrijeme. Uz ekonomski cilj, u fokusu je i edukacija i popularizacija znanosti. To se postiže raznim materijalima koje CroCube objavljuje na svojoj web-stranici, podcastima, predavanjima, suradnjom sa školama te s popularizatorima, poput Ante Radonića, ali i događajima poput Svjetskog tjedna svemira, Yuri's Night Zagreb powered by CroCube, HAKOM obiteljskog dana, i slično - kaže Jović.

Pravi hrvatski proizvod

Važno je naglasiti i da se radi o doista hrvatskom satelitu za kojega je većina dijelova rađena u Hrvatskoj, a Jović ističe da je jednako važno i to što ćemo po prvi puta imati svoje vlastite slike Zemlje i to će biti dostupno apsolutno svima.

Voditeljica projekta je objasnila i zašto je došlo do dvije odgode do sada.

- Te su odgode bile naređene od strane Spacex-a zbog tehničkih problema, a li oni nisu imali veze s nama. Isto tako, i sada se nadamo da će lansiranje biti još ove godine kako nam je obećao Spacex, ali to ne ovisi o nama. O točnom datumu ne mogu govoriti, ali trebao bi biti do konca prosinca - kaže Jović.