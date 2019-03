Šef PSA: propisi EU o razini CO2 ugrozit će 13 mil. radnika

Plan Europske unije o smanjenju emisija ugljičnog dioksida iz vozila i poticaji za prijelaz na električna vozila ugrozit će 13 milijuna radnih mjesta u europskoj automobilskoj industriji i ići će na ruku Aziji, izjavio je za francuske medije čelnik automobilske tvrtke PSA.

Europski parlament i zemlje članice postigli su u prosincu dogovor da se emisije štetnih plinova iz automobila do 2030. godine smanje za 37,5 posto u odnosu na razinu iz 2021.

Emisije iz manjih komercijalnih vozila trebale bi se u istom razdoblju smanjiti za 31 posto.

- To ugrožava radna mjesta 13 milijuna radnika u industriji i moglo bi destabilizirati neka europska društva - izjavio je u nedjeljnom intervjuu za list Le Figaro izvršni direktor PSA Carlos Tavares, čelnik Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

Head of French carmaker PSA says Europe's CO2 cuts will threaten jobs: Le Figaro https://t.co/OJFzpT6Uys pic.twitter.com/i5EJXH15wQ