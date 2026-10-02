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NAHVALIO RIMCA

Šef Ubera u Zagrebu se vozio robotaksijem bez vozača: 'Ovo je bila savršena vožnja...'

Piše Bogdan Blotnej,
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Šef Ubera u Zagrebu se vozio robotaksijem bez vozača: 'Ovo je bila savršena vožnja...'
Foto: LinkedIn
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Tijekom razgovora s predstavnikom Vernea zanimalo ga je kada bi građani mogli početi koristiti ovu uslugu. Do kraja 2026. očekuju da će stotine imati priliku isprobati ova vozila, no usluga neće biti komercijalna

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Dara Khosrowshahi, glavni izvršni direktor Ubera, stigao je u Zagreb, gdje je isprobao vožnju potpuno autonomnim automobilom, bez vozača za upravljačem. Tijekom posjeta družio se s predstavnicima hrvatske tvrtke Verne, jednog od Uberovih važnih partnera za razvoj autonomne vožnje u Europi, koja tu tehnologiju razvija u suradnji s kineskom tvrtkom Pony AI.
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Khosrowshahi je snimku vožnje podijelio na LinkedInu, a u videu je pokazao automobil koji ga je trebao odvesti do zagrebačke zračne luke.

- Iza mene je automobil koji će me odvesti do zračne luke. Marco, ovdje imamo potpuno autonomni automobil bez vozača. Ovo je prva komercijalna usluga robotaksija u Europi, zar ne? Idemo na rub mogućega! Krenimo - rekao je Khosrowshahi na početku vožnje.

Tijekom razgovora s predstavnikom Vernea zanimalo ga je kada bi građani mogli početi koristiti ovu uslugu. Prema njegovim riječima, do kraja ove godine očekuje se da će stotine ljudi imati priliku isprobati autonomna vozila, no u toj fazi još neće biti riječ o komercijalnoj usluzi.

- Do kraja godine stotine ljudi trebalo bi isprobati ovu tehnologiju, ali to još neće biti komercijalna usluga. Sljedeće godine počeli bismo s komercijalnim radom potpuno autonomnih vozila - pojasnio je predstavnik tvrtke Verne.

Khosrowshahi je tijekom vožnje komentirao i prometne situacije kroz koje je automobil prolazio. U jednom trenutku posebno je pohvalio manevar vozila, istaknuvši da je automobil imao prednost, dok je drugo vozilo trebalo propustiti ga.

Sugovornici su razgovarali i o suradnji s tvrtkom Pony AI, koja osigurava ključne tehnološke komponente autonomnih vozila. Među njima su kamere, lidari, radari, računalni sustavi za obradu podataka i pripadajući softver. Verne, s druge strane, radi na primjeni te tehnologije u europskom okruženju, uz naglasak na sigurnost i prilagodbu lokalnim prometnim uvjetima.

- Važno je da se putnici osjećaju sigurno jer nam je sigurnost na prvom mjestu. Možemo proizvoditi vrlo brze automobile, ali kada se vozite taksijem, ne želite da vas netko vozi na takav način - rekao je Khosrowshahi.

Dodao je kako se tijekom vožnje može dogoditi i da putnik zaboravi da na prednjem sjedalu uopće nema vozača, što je, čini se, jedan od pokazatelja koliko iskustvo može djelovati prirodno.

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Po dolasku u zračnu luku Khosrowshahi je zaključio da je riječ o izvrsnoj vožnji.

- Stigli smo u zračnu luku i spreman sam na let. Ovo je bila savršena vožnja Uberom. Ovom bih vozaču definitivno dao pet zvjezdica - našalio se direktor Ubera, te zahvalio partnerima na suradnji.

Predstavnik Vernea zahvalio mu je na podršci i istaknuo da je poduzetnički pristup Ubera inspiracija za daljnji razvoj projekta.

- Ovo je tek početak, zar ne? - upitao je Khosrowshahi na kraju razgovora.
- Da, naravno - odgovorio je njegov sugovornik.

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