Sestre školarke snimile video o tome kako uče u online školi

'Tata, radiš tako naporno, kako ti možemo pomoći?'

Pitale su to varaždinske školarke Hannah (13) i Taliah (11) svoga tatu Paula Bradburyja, osnivača i urednika portala Total Croatia News. On i supruga Miranda s početkom pandemije koronavirusa i zatvaranjem škola, odlučili su se iz mjesta blizu Varaždina gdje žive, privremeno preseliti u obiteljsku kuću za odmor na Hvaru.

- I na otoku provodimo strogu samoizolaciju, a ubrzo smo shvatili da će sve potrajati i mnogo duže od dva tjedna. No djevojke se drže sjajno, posebno otkako je škola u Hrvatskoj poprimila potpuno novi koncept - piše na svome portalu Irac koji je Hrvatsku odabrao za svoju drugu domovinu.

Djevojkama se svidjela njegova ideja da međusobno snime video-intervju o svojim iskustvima s online školom, a u svemu su im pomogle i mama Miranda Miličić Bradbury koja je snimila i uredila video, te Janja Šestak, asistentica na portalu koja je prevela njihov razgovor.

Kako su istaknule, ovakav rad im se sviđa, dobro je to što mogu ustati kasnije, ne brine ih hoće li zakasniti na nastavu i sve im je odmah spremno za učenje. Zbog velike pomoći nastavnika, brzo su se prilagodile školi na daljinu, već u prvom tjednu. Kako kažu, ponekad nastavnicima treba malo duže da pošalju zadatke, a najviše im nedostaju druženja s prijateljima iz razreda. Žao im je što nastavnici nemaju priliku objasniti gradivo koje rade i voljele bi da organiziraju video-nastavu kad bi imali vremena. Hannah i Taliah zahvaljuju svojim nastavnicima i žele im da nastave dobar posao.

Evo što su snimile Hannah i Taliah:

