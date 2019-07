Širi se mobilno plaćanje, Hrvati mogu slati novac i kroz Settle

Nordijski pionir u području mobilnih plaćanja, tvrtka Auka, lansirala je danas u Hrvatskoj Settle, aplikaciju za mobilno plaćanje koja se temelji na platformi koju razvijaju godinama. Hrvatska je ujedno i prva zemlja u kojoj uvode Settle, a Auka planira u sljedećim mjesecima aplikaciju uvesti i na druga tržišta. Direktor kompanije, Daniel Döderlein, na predstavljanju je istaknuo kako je plan do kraja sljedeće godine biti sa Settleom u 10 zemalja.

Döderlein je Settle najavio još prošle godine, a radi se o aplikaciji koja omogućuje svakome da primi ili pošalje novac samo korištenjem svojeg mobilnog telefona. Korisnici mogu slati novac sa svojih debitnih i kreditnih kartica, ili sa svojeg bankovnog računa, na bilo koji broj mobilnog telefona. Primljeni novac postaje odmah dostupan unutar korisničkog računa u Settleu. Primljeni novac također se može automatski preusmjeriti i pohraniti na račun u banci, bez ikakve naknade. Settle je najbolji način za pojedince i tvrtke da obavljaju financijske transakcije, upravljaju svojim novcem i unaprijede svoje poslovanje.

Foto: Settle

- Hrvatski građani sada mogu odabrati ovaj jednostavan način digitalizacije svojega novca. Na vlastitom, domaćem tržištu promijenili smo način na koji ljudi plaćaju i primaju novac, te je sada vrijeme da prednosti mobilnog plaćanja podijelimo i s ostatkom svijeta – a krećemo upravo od Hrvatske - rekao je Döderlein. Iako je tijekom ove faze, odmah nakon predstavljanja, Settle dostupan pojedinačnim korisnicima koji žele obavljati P2P (person to person) transakcije, vizija za Settle jest da bude poslovno rješenje koje će omogućiti trgovcima slanje i primanje novca od svojih lokalnih kupaca. Trgovci to mogu činiti bez oslanjanja na POS terminale i terminale za procesiranje kartica, što im smanjuje troškove i omogućava brzu prilagodbu i brže uvođenje, posebice u slučaju manjih i neovisnih trgovaca kakvi su kafići i restorani.

- Funkcionalnosti za trgovce predstavit ćemo u sklopu Settlea u narednim mjesecima. Korisnicima će to omogućiti brže plaćanje proizvoda ili uslugu, korištenjem QR kodova ili NFC funkcionalnosti, dok će trgovcima to omogućiti jednostavnije primanje ove vrste uplata, bez kompliciranih ugovora - kaže Döderlein. Inače, od četvrtka do nedjelje Settle će biti prisutan na glazbenom festivalu Crossover u Zagrebu gdje će korisnici moći aktivirati aplikaciju i koristiti je za plaćanje hrane i pića.

Foto: Settle

Inače, Auka sa Settleom u Hrvatskoj kreće s ekskluzivnim partnerstvom sa ruskom Sberbankom koja će distribuirati i promovirati Settle u Hrvatskoj. Uz to, ovo je prvo partnerstvo prilagođeno europskoj PSD2 direktivi koja će u rujnu postati operativna u cijeloj Europi te otvara financijsko tržište. To znači i da će korisnici Settlea koji su i klijenti Sberbanke moći unutar aplikacije vidjeti stanje svog računa.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Naš cilj je tržištu ponuditi nove tehnologije na području mobilnog plaćanja te poboljšati iskustvo mobilnih korisnika u što jednostavnijem upravljanju vlastitim novcem - rekao je predsjednik Sberbanka Csaba Soós.