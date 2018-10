Sitno odbrojavanje do Adriatic AWS Innovation Days 2018

Ne propustite dva dinamična dana U Opatiji 18. i 19. listopada 2018. godine, ispunjena predavanjima, panel diskusijama i radionicama vrhunskih hrvatskih, regionalnih i internacionalnih predavača i stručnjaka. Konferencija će ponuditi sudionicima pregršt zanimljivih tema te demonstrirati širinu AWS-a odnosno Amazonovih Web Servisa. Tema su vezane za analitiku kao što su „big data“ i migracije podataka do e-commerce-a i glasovna sučelja odnosno interakciju s informacijskim sustavima pomoću glasa te će na taj način ponuditi za svakog sudionika ponešto.

Ovogodišnje izdanje konferencije će omogućiti sudionicima konferencije opredjeljenje ovisno o vlastitim afinitetima na tzv. “Developer & IT Professional Track”, koji će se baviti tehnološkim temama i aspektima AWS tehnologija ili “Executive Track”, usredotočen na kreiranje dodatne vrijednost za poslovanje pomoću AWS tehnologija. Sudionici tzv. “Executive Track” će moći čuti raznovrsne poslovne teme od toga kako AWS može pomoći pri usklađenju s GDPR-om ili o kulturi inovacija u Amazonu od strane Yiannis Nasios-a iz AWS-a ili pak kako je AWS omogućio digitalnu transformaciju lanca restorana Dickey’s Barbecue Restaurants, Inc., od strane njihove direktorice, Laure Ree Dickey. Sudionici tzv. “Developer & IT Professional Track” moći će pratiti raznolike tehničke teme iz mnogih područja informacijskih tehnologija, npr. teme iOLAP-ovih stručnjaka kao što su migracije podataka u razmjerima terabyte-a u AWS ili serverless podatkovna integracija, e-commerce rješenja na AWS-u koje će prezentirati Alen Bašić iz tvrtke Ingemark, su samo neka od mnogobrojnih predavanja koje čekaju te posjetitelje.

Više detalja o konferenciji i cijelu agendu za dva dana te prijavu za besplatnu registraciju možete pronaći na službenoj stranici konferencije Adriatic AWS Innovation Days.

Organizatori konferencije su iOLAP, vodeći pružatelj end-to-end IT usluga iz područja analitike, cloud computinga, IoT-a, razvoja aplikacija te administracije sustava. Zatim Amazon Web Services, osnovan 2006. i danas predstavlja jedan od najbrže rastućih trendova u području informacijske tehnologije. Više o konferenciji

Sponzori konferencije: Zlatni sponzor: Algebra, Srebni sponzor: Ingemark, Brončani sponzor: VMware, Iskon, Medijski sponzor 24sata, Mreža. Podrška konferencije: AmCham Hrvatska.