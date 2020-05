Sjajna kamera za nisku cijenu: Isprobali smo Huawei P40 Lite

Huawei je s Lite izdanjima P serije telefona proteklih godina u Hrvatskoj ostvarivao odlične rezultate, a tome se nadaju i sa P40 modelom, koji je lansiran nešto prije P40 Pro telefona, a sada nam je stigao i na test. Dobio je veći ekran od P30 Litea, brži je, ljepši i ima još bolju kameru i na papiru izgleda kao pravi izbor za vrh ljestvice best buy telefona. Pristojna cijena i skoro sve što prosječnom korisniku treba, uz odličnu bateriju, je tu. No kako sve to izgleda u praksi i bez Googleovih aplikacija?

Telefon dolazi u plastičnom kućištu, no to je na prvi pogled teško prepoznati, zahvaljujući dobroj kvaliteti izrade. Zaobljeni rubovi pomažu mu da odlično leži u ruci, a odličan potez Huaweija je što su na stražnjoj strani modul kamere obojili u istu boju kao i kućište, pa sve izgleda puno skladnije. Dodatni bonus je i što cijeli modul jedva strši iz kućišta. Stavite li neku masku, kamera će biti dobro zaštićena.

Ekran ima zaobljene rubove i rubovi su prilično tanki, a prednja kamera smještena je u gornji lijevi kut. Inače, P Smart Pro se riješio i rupe i zuba u ekranu tako što su ugradili pop-up kameru koja izlazi iz kućišta. Na gornjoj strani telefona, i to u samom rubu kućišta, smjestili su zvučnik koji je jedva primjetan.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran od 6,4 inča ima rezoluciju 2340x1080 piksela i nudi odličnu vidljivost i svjetlinu te sjajan prikaz boja za IPS LCD ekran. Tu su i modovi kojima možete postaviti toplinu boje, ili uključiti mod za čitanje koji će smanjiti količinu plavog svjetla.

Telefon nema najsnažniji Kirin 990 procesor, već nešto slabiji Kirin 810, ali na 7nm tehnologiji. Opremljen je s dvije Cortex-A76 jezgre na taktu od 2,27 GHz te šest Cortex-A55 jezgri na 1,88 GHz. Tu je i Mali-G52 grafički procesor te 6/128 GB memorije, a to je i jedina opcija za RAM i internu pohranu. U praksi to znači da nećete osjetiti da P40 Lite traži još. Igre rade sasvim dobro, a u svakodnevnom radu nema nikakvog zastajkivanja.

Kamere su postale detalj koji čine razliku, a inovacije i napredak omogućili su i telefonima srednjeg ranga iznimno moćne performanse. P40 Lite nema Leica potpis, ali dolazi s četiri kamere. Glavni senzor od 48 mpx ima f/1,8 otvor blende. Tu su još i širokokutni senzor od 8 mpx (f/2,4) te dva senzora od 2 mpx. Jedan je senzor dubine, a drugi makro. Fotografije se standardno snimaju u rezoluciji od 12 mpx, a možete uključiti i 48 mpx snimanje. Huawei iz godine u godinu donosi napredak u umjetnoj inteligenciji koja upravlja fotografiranjem, pa tako možete i ovdje uključiti AI mod za snimanje koji će prepoznati scene, a tu je i noćni mod.

Pogledajte nekoliko fotografija snimljenih Huaweijem P40 Lite

P40 Lite dolazi s baterijom od 4200 mAh i brzim 40W punjačem. Ovo je kombinacija koja vam osigurava mir u radu. Naime, za samo pola sata telefon će se napuniti do 70 posto, a tijekom nekoliko dana s telefonom, na kraju svakog dana smo imali dovoljno baterije za započeti i sljedeći dan. Uz opreznije korištenje i automatsku razinu osvjetljenja ekrana, možete izvući i dva dana s jednim punjenjem.

Inače, telefon se može sada kupiti za cijenu od 1400 kuna.

Softver

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Trgovinski rat između SAD-a i Kine te crna lista na kojoj se lani našao Huawei utjecali su na to da novi telefoni dolaze bez pristupa Googleovim servisima. P40 Lite ima Android 10 uz EMUI 10 sučelje, no u startu nećete imati Googleove aplikacije na koje ste naviknuti. Istina, Huawei je svoj AppGallery drastično unaprijedio posljednjih mjeseci i sve više je potrebnih servisa standardno dostupno i ovdje, no i dalje postoji niz aplikacija do kojih je puno teže doći.

Najbolji način za početak korištenja telefona je uz Phone Clone aplikaciju, kojom možete sa starog telefona prebaciti većinu aplikacija, postavki i multimedije uz nekoliko klikova. Telefon će tako povući gotovo sve aplikacije koje su vam važne, poput Facebooka, Instagrama, WhatsAppa... ali i neke Googleove, pa smo mi tako bez ikakvih teškoća koristili Google Maps. Naravno, ne možete se ulogirati u svoj Google i povući postavke ili povijest, ali navigacija radi.

No, ako i ne možete naći neku aplikaciju, Huawei je pripremio još jedno rješenje, a to je MoreApps aplikacija koju možete skinuti iz Huaweijeve AppGallery trgovine. Jednom kad se instalira ponudit će vam mogućnosti instalacije raznih aplikacija poput Google Mapsa, Netflixa i drugih. MoreApps vam daje na izbor s koje vanjske trgovine želite preuzeti aplikaciju te na taj način možete dodatno prilagoditi svoj telefon koji će izgledati gotovo jednako kao prije. Osim vanjskih trgovina, nudi i vezu do web lokacija tih aplikacija, pa tako Facebook i WhatsApp možete skinuti s njihovih webova. Jedini nedostatak može biti ako ovisite o nekom od Googleovih servisa, koji ni na ovaj način ne rade kao što je to uobičajeno, poput Hangoutsa ili Googleova kalendara. U mom slučaju recimo to je bilo prilično teško, jer velik dio komunikacije se odvija kroz Hangouts, a otvaranje Hangoutsa u desktop modu na telefonu i nije najsretnija opcija.

No i tada neke od njih nećete moći koristiti jer su im potrebni Googleovi medijski servisi, kao što je to u slučaju Ubera i drugi. No, kao što nam je rekao i Huaweijev Liao Jia, rade stalno na tome da prošire dostupnost aplikacija s podrškom za Huaweijeve servise. Još jedan nedostatak brojnih medijskih aplikacija je i taj što nikako nisam uspio natjerati ih da stižu notifikacije za razne vijesti.

Na internetu kruže i razne metode kojima možete staviti Googleove servise i Google Play trgovinu na svoj telefon, no to nisu službene metode, a ne možete računati ni da su apsolutno sigurne, no nakon cijelog postupka možete koristiti telefon kao i svaki drugi Android. Naravno, to je samo za one s više iskustva i volje da si potpuno prilagode telefon.

Foto: HUAWEI

- Huawei je dosad uložio u više od 3000 inženjera dosad kako bi razvili aplikacije za Huawei AppGallery. Također smo pokrenuli i program 'Shining-Star', kojim se ulaže milijarda dolara u poticanje developera. Huawei je uvijek bio otvoren prema developerima da se priključe HMS ekosustavu i lansiraju svoje aplikacije na Huawei AppGallery, pa zajedno možemo kreirati bolja iskustva za globalne korisnike - rekao je za 24sata Liao Jia, Huaweijev direktor za Adriatic regiju.

- Što se lokalnih aplikacija tiče, naš globalni tim se brine za najpopularnije globalne aplikacije, dok je lokalni tim zadužen za dovođenje lokalnih aplikacija na AppGallery i tu smo jako uspješni. Prije par mjeseci nije bilo ni jedne aplikacije, a sad ih je puno i mnoge će stići uskoro. Bankovne aplikacije poput PBZ-a, Zabe, OTP-a i ostalih su tu, telekomi s aplikacijama Moj Telekom, Moj A1, ali i mediji. Vaša kompanija, 24sata, bila je prva koja je ubacila aplikaciju na AppGallery i prva koja je prilagodila aplikaciju našim uređajima - dodaje i ističe kako će i dalje ulagati u istraživanje i razvoj, ekosustav i AppGallery, pa i u ovoj izazovnoj godini.