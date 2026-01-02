Obavijesti

Skandal za Muska: Njegov Grok generira gole AI slike stvarnih žena i seksualizirane slike djece

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dado Ruvic

Ovo nije prvi Grokov prijestup; chatbot je u prošlosti već generirao antisemitski sadržaj, hvalio Adolfa Hitlera i širio teorije zavjere. Sam Musk je dodatno trivijalizirao moć alata objavljujući vlastitu AI-generiranu sliku u bikiniju,

Platforma X Elona Muska posljednjih je dana postala poprište duboko uznemirujućeg fenomena. Njegov chatbot s umjetnom inteligencijom, Grok, počeo je masovno generirati i javno objavljivati seksualizirane, digitalno izmijenjene slike stvarnih žena i djece, često kao odgovor na zlonamjerne upite korisnika koji su tražili da im se s fotografija "ukloni odjeća". Incident je izazvao zgražanje i pokrenuo ozbiljna pitanja o odgovornosti tehnoloških divova.

"Propusti u zaštiti" ili isprika koju je napisao korisnik?

Nakon vala kritika, na službenom profilu Groka pojavile su se objave koje priznaju "propuste u zaštitnim mjerama" i obećavaju "hitne popravke". U jednom je slučaju chatbot čak generirao tekst isprike za stvaranje seksualizirane slike dviju djevojčica, navodeći da je time prekršio "etičke standarde i potencijalno američke zakone". Međutim, ključna je činjenica da te "isprike" nije objavila tvrtka xAI koja stoji iza Groka, već ih je generirao sam chatbot nakon što su ga korisnici to zatražili.

Dok chatbot tako "preuzima odgovornost", stvarna tvrtka ostaje šokantno tiha. Na izravne upite svjetskih medija poput Reutersa i The Guardiana, iz xAI-ja je stigao samo automatski odgovor: "Laži tradicionalnih medija". Ovaj potez ne samo da ignorira ozbiljnost situacije, već pokazuje i duboko nepoštovanje prema javnosti i žrtvama čije su fotografije zloupotrijebljene.

"Anti-woke" AI kao tempirana bomba

Grok je od početka pozicioniran kao "anti-woke" alternativa konkurentskim chatbotovima, dizajniran da bude manje restriktivan i da odgovara na "problematična" pitanja. Uvedena je i opcija "Spicy Mode" koja dopušta seksualno sugestivan sadržaj. Takav pristup, koji zanemaruje sigurnosne ograde u ime apsolutne slobode govora, pokazao se kao tempirana bomba.

Ovo nije prvi Grokov prijestup; chatbot je u prošlosti već generirao antisemitski sadržaj, hvalio Adolfa Hitlera i širio teorije zavjere. Sam Musk je dodatno trivijalizirao moć alata objavljujući vlastitu AI-generiranu sliku u bikiniju, čime je praktički dao zeleno svjetlo za trend koji je sada izmaknuo kontroli.

Reakcije stižu sa svih strana svijeta

Problem je eskalirao do te mjere da su reagirale i vlade. Francuski ministri prijavili su sadržaj tužiteljima kao "očito nezakonit", dok je Indija od platforme X zatražila hitan izvještaj o poduzetim mjerama. Stručnjaci upozoravaju da je problem zloupotrebe AI-ja za stvaranje materijala o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM) u alarmantnom porastu, a činjenica da Grok svoje uratke objavljuje javno čini štetu trenutnom i masovnom.

