Obavijesti

Tech

Komentari 0
NEVJEROJATNO

Škoda Superb 2.0 TDI oborila rekord! Evo koliko je vozač uspio proći s jednim tankom

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Škoda Superb 2.0 TDI oborila rekord! Evo koliko je vozač uspio proći s jednim tankom
Foto: Profimedia

Europski prvak u reliju Miko Marczyk prevezao je relaciju Poljska Pariz i natrag bez točenja goriva. Serijski Superb 2.0 TDI 150 pokazao je koliko daleko može nizak otpor, pravilan tlak u gumama i mirna vožnja

Poljski relijaš Miko Marczyk odvozio je 2831 km na jedan tank u gotovo neizmijenjenoj Škodi Superb 2.0 TDI 150 KS. Prosjek potrošnje bio je 2,61 l/100 km, odnosno 108,2 mpg, a auto je imao tek spuštene Sportline opruge i gume s niskim otporom kotrljanja. Vožnja je krenula iz Poljske do Pariza i natrag, uz pažljivo planiranje tempa i uvjeta.

Rekord je zabilježen kao najdulja udaljenost na jedan spremnik goriva. 

IZBJEGNUTA TRAGEDIJA VIDEO: Pogledajte kako je vozač Tesle jedva izbjegao avion
VIDEO: Pogledajte kako je vozač Tesle jedva izbjegao avion

Prije pokušaja Marczyk je s automobilom odradio više od 20.000 km pripreme u četiri mjeseca. Ključ je bio voziti oko 80 km/h, redovno provjeravati tlak u gumama, koristiti Eco način rada radi blažih izmjena stupnjeva i osjetljivosti gasa te predvidjeti situacije u prometu kako bi se izbjeglo nepotrebno kočenje. Naveo je i da vožnja iza kamiona može pomoći protiv protuvjetra, ali da je pritom držao sigurnu udaljenost.

Pogledajte Marczykov video obaranja rekorda:

AUTO NOVOSTI Corolla ima novi 'look': Toyota predstavila radikalnu verziju
Corolla ima novi 'look': Toyota predstavila radikalnu verziju

Uvjeti nisu uvijek bili idealni. Noćne temperature oko 1 °C u Njemačkoj i duga uspona povećavali su potrošnju, pa Marczyk smatra da bi s premium dizelom mogao prijeći i 3.000 km. Rekord tako služi i kao podsjetnik da na duge rute više vrijede konzistentan tempo, tlak u gumama i aerodinamika od same deklaracije snage. 

KINESKO TRŽIŠTE KOD NAS FOTO Ovo su sve kineske marke automobila u Hrvatskoj...
FOTO Ovo su sve kineske marke automobila u Hrvatskoj...

Dakle, i bez ekstremnih modifikacija dobro održavan dizel u velikoj limuzini može biti iznenađujuće štedljiv na autocesti ako je vozač discipliniran. Hibridi i struja i dalje imaju smisla u gradu i na kratkim relacijama, no ovakav rezultat pokazuje da klasičan pogon još nije rekao zadnju riječ na dugim putovanjima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?
GAMING HOLLYWOOD

Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?

Film i igre danas idu ruku pod ruku, a neke su uloge u gaming svijetu postale jednako legendarne kao na velikom platnu. U ovoj galeriji donosimo deset prepoznatljivih primjera - od glavnih likova i “motion capturea” do glasova koje svi znamo. Brojna imena s ovog popisa su uspjela pokazati kako karizma glumaca podiže atmosferu igre i vuče priču naprijed. Ako volite i film i igre, ovo je prava doza nostalgije i preporuka što odigrati.
Musk se uključio u raspravu o kometu: Da udari, izbrisao bi cijeli kontinent. Možda i gore'
ATLAS

Musk se uključio u raspravu o kometu: Da udari, izbrisao bi cijeli kontinent. Možda i gore'

Glavni zagovornik teorije da Atlas nije komet, već da je izvanzemaljskog podrijetla, je astrofizičar s Harvarda, Avi Loeb
Jeste li se prebacili na Windows 11? YouTube briše videe koji pokazuju kako to zaobići
ŽELE DA SE PREBACIMO

Jeste li se prebacili na Windows 11? YouTube briše videe koji pokazuju kako to zaobići

Nekoliko poznatih tech kanala prijavilo je da su im uklonjeni tutorijali za instalaciju Windowsa 11 bez Microsoft računa ili na nepodržanom hardveru. YouTube je potez obrazložio pravilom o “opasnim ili štetnim radnjama”, što je otvorilo veliku raspravu među kreatorima i korisnicima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025