Škoda Superb 2.0 TDI oborila rekord! Evo koliko je vozač uspio proći s jednim tankom

Poljski relijaš Miko Marczyk odvozio je 2831 km na jedan tank u gotovo neizmijenjenoj Škodi Superb 2.0 TDI 150 KS. Prosjek potrošnje bio je 2,61 l/100 km, odnosno 108,2 mpg, a auto je imao tek spuštene Sportline opruge i gume s niskim otporom kotrljanja. Vožnja je krenula iz Poljske do Pariza i natrag, uz pažljivo planiranje tempa i uvjeta.

Rekord je zabilježen kao najdulja udaljenost na jedan spremnik goriva.

Prije pokušaja Marczyk je s automobilom odradio više od 20.000 km pripreme u četiri mjeseca. Ključ je bio voziti oko 80 km/h, redovno provjeravati tlak u gumama, koristiti Eco način rada radi blažih izmjena stupnjeva i osjetljivosti gasa te predvidjeti situacije u prometu kako bi se izbjeglo nepotrebno kočenje. Naveo je i da vožnja iza kamiona može pomoći protiv protuvjetra, ali da je pritom držao sigurnu udaljenost.

Pogledajte Marczykov video obaranja rekorda:

Uvjeti nisu uvijek bili idealni. Noćne temperature oko 1 °C u Njemačkoj i duga uspona povećavali su potrošnju, pa Marczyk smatra da bi s premium dizelom mogao prijeći i 3.000 km. Rekord tako služi i kao podsjetnik da na duge rute više vrijede konzistentan tempo, tlak u gumama i aerodinamika od same deklaracije snage.

Dakle, i bez ekstremnih modifikacija dobro održavan dizel u velikoj limuzini može biti iznenađujuće štedljiv na autocesti ako je vozač discipliniran. Hibridi i struja i dalje imaju smisla u gradu i na kratkim relacijama, no ovakav rezultat pokazuje da klasičan pogon još nije rekao zadnju riječ na dugim putovanjima.