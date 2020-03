Škola u karanteni: U 8 sati na HRT-u počeo sat za prvašiće

Po prvi put u Hrvatskoj, u ponedjeljak 16. ožujka kreće projekt "Škola na daljinu". S obzirom da su zbog širenja epidemije koronavirusa SARS-Covid-2 škole zatvorene na dva tjedna, Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je nastavu preko virtualnih učionica, te televizijskih kanala.

Za prvašiće, nastava počinje uobičajeno, u osam sati. Tada počinje sat na Trećem programu HRT-a za prvi razred osnovne škole. Ono što će klince ipak razveseliti je to što će umjesto u klupama sjediti u svojim dnevnim sobama, u pidžamama. Za roditelje koji su vjerojatno zbunjeni, donosimo veliki vodič s rasporedima i detaljima škole na daljinu.

Nastava će se provoditi na televiziji za sve učenike, preko virtualnih učionica u sustavu Office 365 za više razrede osnovnih škola i srednje škole, te prema uputama učitelja roditeljima za učenike nižih razreda.

- Pravila ponašanja u virtualnoj učionici ista su kao u školi i molim sve da to poštuju. Nema vrijeđanja, nema stavljanja neprimjerenih sadržaja jer pravila su ista kao u školi, za vrijeđanje i neprimjerene sadržaje može se dobiti bilo kakva disciplinska mjera koja je predviđena pravilnikom, ukor i sve drugo. Ponašajte se kao da vas mama gleda - istaknula je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

ŠKOLA NA DALJINU: ČESTA PITANJA I ODGOVORI

NASTAVA OD 1. DO 4. RAZREDA

Program za razrede od 1. do 4. razreda izvodi se na Trećem programu HRT-a. Izvode ga uživio izabrane učiteljice razredne nastave, prema sljedećem rasporedu:

Razred Termin

1. razred OŠ 8.00 - 10.00 sati

2. razred OŠ 10.00 - 12.30 sati

3. razred OŠ 13.00 - 16.00 sati

4. razred OŠ 16.00 - 19.00 sati

Dok se učenici ne uhodaju, važno je da roditelji prate upute učitelja razredne nastave svoje djece, putem maila ili grupa na društvenim mrežama. Oni će vam slati upute koje gradivo djeca trebaju odrađivati svaki dan, video-materijale, te linkove na igre i zadatke.

Učitelji ističu da djecu opskrbite praznim bilježnicama, blokovima za pisanje i crtanje, fasciklima, bojicama, olovkama.

Takoder, sve što djeca propuste, moći će se gledati u ponovljenom programu i na linkovima koje će objavljivati Ministarstvo, znanosti i obrazovanja. Pratite i web-stranice svojih škola. Ako vam dijete ostaje samo kod kuće prije podne jer morate na posao, ne morate ga forsirati da prati nastavu na televiziji ako se ne snalazi, savjetuju učitelji. No svakako s njim prodite gradivo poslije podne. Sve emisije moći će se ponovno pogledati na HRTi ili na YouTubeu.

Nastavu će na televiziji voditi uživo izabrane učiteljice, a nastava je jednaka za svu djecu u Hrvatskoj. Raspored je objavljen na stranicama Ministarstva. Dijete uz program na TV-u treba imati i udžbenik, te će se koristiti i digitalni sadržaji.

Satovi neće trajati 45 minuta, no uvijek će započinjati prema najavljenom rasporedu, U pauzama, odmorima, emitirat će se vježbe iz tjelesne kulture, te djecji glazbeni program iz glazbene kulture. O nastavi koja se emitira na televiziji savjetujte se i s učiteljima, a možete se javiti i televizijskim učiteljicama.

ŠKOLA NA DALJINU: RASPORED

NASTAVA OD 5. do 8. RAZREDA, TE ZA SREDNJU ŠKOLU

Što se tiče televizijske nastave, za učenike predmetne nastave osnovnih škola i učenike srednjih škola svaki dan će biti definiran raspored i pripremljeni sadržaji za osnovni paket predmeta od 4 do 5 sati na dan. Nastava je raspoređena u jutarnju i popodnevnu smjenu, a raspored je objavljen na web-stranici ministarstva.

Prema uputama Ministarstva ravnateljima, cilj je da se do srijede, 18. ožujka 2020. uspostavi funkcionalan sustav učenja na daljinu za sve učenike.

Važno!

Prva tri razreda SŠ neće pratiti nastavu preko TV, nego će materijale imati online i u virtualnim učionicama. Televijski program na Sportskoj TV trenutno će biti prvenstveno okrenut prema maturantima, s obzirom da njima nastava završava ranije, te se moraju pripremati za državnu maturu. Televizijski program će ići i za ostale razrede srednjih škola, ali oni će primarno raditi u virtualnim učionicama.

U ponedjeljak, 16. ožujka razrednici će testirati virtualne razrede, a u utorak. 17. ožujka predmetni nastavnici testiraju virtualne razrede, da bi od srijede počela nastava u virtualnom razredu za sve škole.

Maturanti će u ponedjeljak pratiti nastavu na Sportskoj TV od 12:45 h do 14:00 h (MAT, HRV, GEO, ENG, NJEM).

U ponedjeljak, 16. ožujka 2020. učenici srednjih škola trebaju pogledati snimljene online materijale prema rasporedu o čemu ću ih obavijestiti razrednik.

U utorak, 19. ožujka 2020. također gledaju snimljene materijale i testiraju razrede s predmetnim nastavnicima.

Od srijede idu u virtualni razred i slijede upute razrednika i predmetnih nastavnika.

Prema sadašnjem sustavu, većina virtualnih učionica koncipirana je kao chat, bez vizualne komunikacije, no to ovisi o školi, administratoru i nastavniku. Domaće zadaće su preporučene, te učenici imaju obavezu odrađivati sve zadano, kao i na redovnoj nastavi.

Predmetni nastavnici koji drže stručne ili predmete koji nisu u osnovnom paketu, trebaju organizirati svoju nastavu, te je mogu održati 5. ili 6. sat u danu.

Za učenike je važno da prate upute svojih razrednika u virtualnim učionicama, u koje se učenici logiraju preko linka na web-stranici svojih škola. Većina virtualnih učionica je već uspostavljena, a mogu se javiti problemi s ulaskom u sustav zbog velikog broja onih koji se odjednom pokušavaju ulogirati. Ministrica Divjak istaknula je kako ce se do srijede sve urediti, te da CARNET radi na otklanjanju svih problema.

- Spremno je najbolje što može biti spremno. Sigurna sam da ce uz dovoljno discipline sa svih strana sve biti u redu. Važno je da se prate rasporedi, a ne da svi navale u osam ujutro - poručila je u nedjelju prije podne ministrica Blaženka Divjak.

Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8 do 14 sati. Nastava ce se održavati od tri do pet školskih sati prema rasporedu koji ce se objavljivati na stranicama MZO-a, Škole za život i stranicama CARNET-a te bi i škole trebale na svojim mrežnim stranicama prenositi informacije.

Na web-stranici Ministarstva mzo.gov.hr vec su objavljeni rasporedi emitiranja za predmetnu nastavu u srednje škole.

Tako će, primjerice, za 5. razred OŠ u ponedjeljak nastava u virtualnom razredu krenuti u 9 sati. Na rasporedu su

1. matematika - Uvođenje pojma razlomka - 45,15 min,

2. Hrvatski jezik - Komunikacija putem elektroničkih medija - 14,35 min,

3. Priroda - Sastav zraka - 15,02 min,

4. Engleski jezik - Introduction - 11,06 min,

5. Njemački jezik - Die Schule - 11,12 min.



Važno je zapamtiti da je primarno pratiti nastavu u virtualnim učionicama, te upute nastavnika, dok će se program koji se emitira na televiziji moći pregledati naknadno. Svi materijali osim na televiziji bit će dostupni na YouTubeu, te na HRTi. Moći će se gledati i u susjednim zemljama.

OCJENE I ODRAĐIVANJE NASTAVE

Prema uputama Ministarstva ravnateljima, učenici trebaju izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama, ali ne inzistira se da to rade u realnom vremenu (sinkrono), nego tijekom dana jer možda imaju teškoća pristupiti internetu ili dijele uređaj s braćom i sestrama. Učenici će dobivati povratnu informaciju o svojem radu i napretku.

Tijekom nadolazeća dva tjedna nema ocjenjivanja.

Ako učenik nije bio aktivan cijeli dan u virtualnom razredu, roditelj treba izostanak opravdati razredniku.

OPREMA ZA UčENIKE i LOGIRANJE U SUSTAVE

Što se tiče opreme, učenici 5. i. 7. razreda svi imaju tablete, a oni u 6. i. 8. razredima dobit će one tablete koji su bili namijenjeni učenicima u nižim razredima.

U mnogim srednjim školama već su pozvali roditelje učenika koji nemaju opremu da dođu po tablete i računala.

Velika većina škola dosad je otvorila virtualne učionice, a učenici su dobili naputke kako se logirati. Za logiranje se koriste učeničke šifre koje dodjeljuje CARNET, a koje se koriste za e-dnevnike, te upise u srednju školu. U slučaju problema, treba se javiti administratoru za CARNET u vašoj školi, odnosno razredniku koji će vas znati uputiti. Na web-stranici CARNET-a navode se sve upute, te kontakt-podaci.

Što se tiče signala, interneta, te spajanja na mrežu, u nekim dijelovima Hrvatske to se već pokazalo kao problem. Što se tiče uredaja koje će djeca koristiti kod kuće, za one koji nemaju bežični wi-fi ili svjetlovod, škole će podijeliti SIM kartice s tarifama. Ministrica je sve pozvala na strpljenje.

ASISTENTI

Prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, učenici mogu nastaviti koristiti uslugu pomoćnika u nastavi u školi ako roditelji nisu u mogućnosti zbrinuti djecu kod kuće i ako će učenik dolaziti u školu. Za sve ostale mogućnosti potpore svi će biti naknadno obaviješteni.



TJELESNI, GLAZBENI, LIKOVNI

Za nastavu tjelesne kulture koja će se emitirati na HRT-u posljednjih dana brojni naši sportaši snimaju sekvence i blokove vježbi iz različitih sportova pa će tako u stankama izmedu učenja na Trećem, učenici vježbati sa svojim uzorima, javljaju s HRT-a.

- Imamo nevjerojatnu sreću da su nam se odazvali vrhunski hrvatski sportaši koji će vježbati s nama, s učenicima. Radi se o svjetskim, europskim prvacima, osvajačima olimpijskih medalja. Borna Ćorić, Ana Konjuh, Stjepan Božić, Valent Sinković, Marijo Možnik... - kazao je Dario Novak s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.

TELEOPERATERI I IZDAVAČI

Hrvatski Telekom, A1 i Tele2 poručuju kako su njihove fiksne i mobilne mreže spremne za nastavu na daljinu, stabilne i modernizirane. Svi su povezani i suraduju s CARNET-om. Iako do prošlog tjedna sve škole još nisu dobile SIM kartice za školske tablete, to bi do srijede moralo biti riješeno. Izdavac Profil Klett najavio je kako ce njihova platforma IZZI s digitalnim obrazovnim sadržajima biti besplatna i dostupna svim ucenicima, nastavnicima i roditeljima u Hrvatskoj.

