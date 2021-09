Chatbot je računalni program kojim se komunicira i razmjenjuje informacije na različitim aplikacijama i platformama.

Chatbotovi pružaju pomoć ili pristup informacijama koje su potrebne na brz i jednostavan način, a upravo su oni bili tema projekta "Škole budućnosti" tvrtki STEMI i Infobip. To planiraju postići projektom "Škola budućnosti", koji su predstavili u srijedu 10.prosinca. Projekt je u ulozi glavnog partnera podržala tvrtka A1 Hrvatska. Glavni cilj projekta je otvoriti polaznicima osnovnih škola prozor u tehnološku budućnost na način da se djeci kroz praktičan rad približi svijet umjetne inteligencije.

Pokretačka ideja projekta naše dvije međunarodno priznate IT tvrtke bila je što šira i zanimljivija edukacija učenika u STEAM području, uz podršku svojih škola i nastavnika. Na natječaj za izradu chatbotova o aktualnim problemima klimatskih promjena prijavilo se više od 1000 učenika iz 60 škola iz cijele Hrvatske, a na stranicama “Boljeg obrazovanja” predstavljamo šest škola koje su ušle u finale.

U ovome članku upoznajte finaliste iz osnovnih škola:

OŠ Blato, Blato, otok Korčula

ECOENERGY BOT korisnike educira o obnovljivim izvorima energije kako bi smanjili čovjekov utjecaj na planetu.

Prijavnicu je ispunio učitelj tehničke kulture i informatike Zoran Sardelić ne znajući što ih čeka.

- Kroz ovaj projekt želja mi je bila učenicima približiti neka nova znanja i iskustva do kojih ne mogu doći kroz svoje redovno školovanje. Nikoga nisam posebno nagovarao da se uključi u projekt. Napravio sam kratku prezentaciju o samom projektu i obrazac kojeg sam poslao svim učenicima sedmih i osmih razreda. Želja mi je bila da pogledaju o čemu se radi i da sami odluče žele li biti dio toga. Od 58 učenika javilo ih se njih sedmero. Bio sam zadovoljan jer sam znao da na njih mogu računati.

Vrijeme utrošeno na projektu je maksimalno dva i po mjeseca dok efektivno oko mjesec dana. Nakon što su istražili UN-ove ciljeve održivog razvoja, odlučili su se na izradu chatbota na temu Pristupačna i čista energija. Budući da je to veoma široko područje, u konzultacijama sa stručnjacima iz Stemi-ja i A1 Hrvatska krenuli su sa izradom svog EcoEnergyBota koji nudi odgovore na neka pitanja o energetskoj učinkovitosti.

Učenici su se podijelili u dvije grupe. Jedna grupa je radila na dizajnu razgovora, smišljanju pitanja i odgovora te prevođenju na engleski, dok je druga grupa izrađivala programski kod koristeći open source framework RASA. Čitavo vrijeme rada na projektu učenici su na raspolaganju imali fenomenalno napisane materijale sa detaljno opisanim koracima rada te inspiracijska videa zaposlenika Stemi-ja.

Raduje nas da smo mogli biti dio ovog projekta. Nadamo se nastavku suradnje mada u izmijenjenom sastavu jer neki učenici nakon završetka osmog razreda više nisu polaznici Osnovne škole Blato - kaže Zoran Sardelić.

OŠ Bartula Kašića Zadar, 8. A

CHATBOT SKYEsvakodnevno ljudima pruža priliku da pomognu svojim sugrađanima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji.

Moderan svijet svojim razvojem poboljšava životne uvjete za ljude diljem Zemlje i doprinosi mnogim bitnim stavkama u životu ljudi poput znanosti, školstva, zdravstva i tehnologije on sa sobom donosi i puno globalnih problema. Neki od tih problema su glad, nedostatak vode u određenim područjima, nepravedna raspodjela sredstava potrebnih za život te nažalost, velik broj drugih problema koji proizlaze iz ljudske sebičnosti te nedovoljne osviještenosti. Većina ljudi ne može zamisliti sebe u takvim situacijama i zbog toga se ne trudi pomoći drugima.

Zato želimo pokušati pridonijeti rješavanju ovog problema izradom bota koji bi ljudima nudio priliku da nauče više o aktualnim problemima i u granicama svojih financijskih mogućnosti pomažu drugima kako bi im osigurali bolji način života. Odabrali smo izradu chatbota koji bi pridonio rješavanju ovih problema jer se s njima mnogi ljudi diljem Zemlje nažalost svakodnevno susreću. Želimo osvijestiti ljude kako bi i oni sudjelovali u pronalasku rješenja i odvojili mali dio svojih financijskih prihoda te tako zajedno napravili još jedan korak bliže cilju.

Rad na chatbotu je bio iznimno zanimljiv. Učenici su ovim projektom primijenili nove tehnologije, povezali ranije stečena znanja i upoznali proces izrade složenih programa. Djelovali su kao tim, podijelili uloge i ono najvažnije, uživali u samom projektu.

OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica

CLIMATY CHATBOT je chatbot kojemu je cilj podići svijest o globalnom problemu klimatskih promjena.

Na informatici smo u 7. razredu radili na međunarodnom eTwinning projektu o klimatskim promjenama, a i na televiziji i medijima općenito je to dosta aktualna tema. Kad smo čitale UN-ove globalne ciljeve i trebale odabrati temu za svog chatbota, izbor nije bio težak. Smatramo da je to jako važno za budućnost jer klimatske promjene svakoga dana nepovratno mijenjaju svijet - globalno zatopljenje, topljenje ledenjaka, porast razine mora, požari, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta.... a svaki čovjek na svijetu može učiniti nešto da ih zaustavi. Ili barem uspori.

Članice tima:

Ja sam Ana i idem u 8. razred. Prijavljujem se na mnogo izvannastavnih aktivnosti. Volim ispunjavati svoje slobodno vrijeme. Treniram plivanje, sudjelujem u mnogim projektima vezanim uz robote i učim engleski u privatnoj školi. Imam mnogo hobija i nemam baš puno slobodnog vremena, no kada ga pronađem, družim se s prijateljima. U budućnosti se vidim kako studiram na FER-u.

Moje ime je Karla i idem u 8. razred. U slobodno vrijeme idem na folklor, proučavam novu tehnologiju i prijavljujem se na razne projekte preko škole i različite projekte koje nađem na internetu. Također sam isprobala mnogo hobija, no još uvijek ne mogu pronaći nešto što mi neće dosaditi nakon nekog vremena. Volim se družiti i posjećivati različita mjesta. U budućnosti se vidim kao osoba koja studira na FER-u ili nešto vezano uz medicinu.

Sudjelujemo u mnogo projekata vezanih uz robotiku i umjetnu inteligenciju. Već četiri godine sudjelujemo u Croatian Makers ligi i imamo prilično dobre rezultate. Početkom 2020. godine ostvarile smo 3. mjesto na županijskom natjecanju Robokup te se plasirale na državno natjecanje. U 6. razredu smo sudjelovale u projektu ProMikro na kojemu smo naučile mnogo o micro:bitovima. Na IoT projektu mjerenja čestica pomoću Arduino pločice naučile smo mnogo i o tom području robotike. Trenutno smo u projektu koji smo započele još prošle godine - vremenska stanica. To je jedan od projekata koji mnogo doprinosi našoj školi. U 5. smo razredu na nastavi informatike sudjelovale u međunarodnom projektu International Women in Science Day gdje smo puno naučile o ženama koje su mnogo doprinijele znanosti. Tada smo naučile da je, primjerice, Grace Hopper jedna od pionirki u računalnom programiranju. Obje smo završile tečaj umjetne inteligencije Elements of AI, te je naša škola po broju učenika s tim certifikatom prva AI škola u Hrvatskoj. Trenutno na satovima informatike u tmovima izrađujemo chatbota za našu školsku stranicu. Chatbot će pomoći ljudima da se snađu na zamršenoj školskoj stranici te brže i lakše pronađu tražene informacije.

Volimo ići i na ostala natjecanja. Redovito sudjelujemo na natjecanju iz matematike Klokan i ostvarujemo izvrsne uspjehe. Sudjelujemo i na natjecanjima iz matematike i geografije i planiramo se uključiti na još nekoliko njih.

STEM područje volimo jer nas to zanima i jer nas zanima kako tehnologija proširuje ovaj svijet i kako ga čini boljim mjestom za život. Umjetna inteligencija nam se sviđa jer pomaže svijetu i u budućnosti ćemo se svakako njome i baviti.

Mentorica nagrađenog tima, Dalia Kager, diplomirana je učiteljica razredne nastave i informatike. U školi radi 12 godina, a početkom 2021. promovirana je u zvanje mentora. Autorica je udžbenika iz informatike za osnovnu i srednju školu izdavačke kuće Udžbenik.hr, jedna je od autorica Algebrine Digitalne akademije, micro:bit ambasadorica, edukatorica koja STEM temama podučava kolege diljem Hrvatske, uživo i online. Od ove je školske godine jedna od autorica kutka za tehnologiju u časopisu Modra lasta, a trenutno radi na priručniku o umjetnoj inteligenciji u izdanju Školske knjige. S učenicima sudjeluje na brojnim međunarodnim i nacionalnim eTwinning i drugim STEAM projektima na kojima rade kroz redovnu nastavu te na brojnim natjecanjima. S fotografskom skupinom koju vodi u školi ostvaruje značajne uspjehe na natječajima. Trudi se svim učenicima pružiti jednake prilike za stjecanje digitalnih kompetencija i vještina kojima će jednoga dana moći konkurirati na tržištu rada. Primjere dobre prakse redovito izlaže na stručnim vijećima i međunarodnim konferencijama, a taj trud i rezultate prepoznalo je i Ministarstvo obrazovanja dodjelom nagrade za najbolje obrazovne djelatnike 2019. i 2020. godine.