Škole uvode pravila pristojnog odijevanja: Poderane traperice i crop top nisu za učionicu

U Splitu od 1. listopada osnovnoškolci, dok su u školi, mobitel moraju isključiti i držati ga u torbi. Iznimno će ih koristiti na satu za neke obrazovne sadržaje. To vrijedi u svim osnovnim školama na području Grada Splita. Pravilo o nekorištenju mobitela počelo je uvoditi sve više škola diljem Hrvatske, u nekima se mobitel treba predati na početku sata, u nekima se ne smije koristiti ni pod odmorima. Potpune zabrane na razini cijele Hrvatske zasad neće biti, no iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ostavljaju otvoreno školama da odrede pravila ponašanja.

Brojne su škole s ovom školskom godinom odlučile postrožiti i pravila odijevanja. Ijedno i drugo definira se u kućnim redovima i pravilnicima škola. U kućnim redovima škola postoje odredbe i o primjerenom ponašanju i o primjerenom odijevanju, no uglavnom su općenite. Ravnatelji ističu kako je to kompleksan posao jer treba paziti da se ne ugrožavaju prava učenika. Promjene kućnog reda u konačnici odobrava Školski odbor, no reda mora biti.

- Učenici si uzimaju previše slobode što se tiče odijevanja i već duže razgovaramo o tome. Na zajedničkom roditeljskom sastanku sam rekla da u školi postoje pravila odijevanja, pa tako ne mogu dolaziti u školu u majici koja otkriva pupak ili kratkoj suknji. Razumijem njihove želje i potrebe, ali i treba poštivati ustanovu i profesore. Ima dovoljno udobne i primjerene odjeće koju mogu nositi u školu - kazala nam je Jasminka Kelemen, ravnateljica srednje Gospodarske škole u Varaždinu.

Slično smatraju i ravnatelji više škola u Rijeci koji su najavili uvođenje preciznijih pravila odijevanja, i za učenike i za zaposlenike. Poderane traperice, majice s neprimjerenim natpisima, obojana kosa, prekratke majice, sve se to karakterizira kao neprimjereno za boravak u školi. Kraća odjeća posebno dolazi do izražaja tijekom toplijeg vremena, no ni tada nije primjerena, kažu ravnatelji.

- Imamo u planu ove školske godine uvesti pravilnik o odijevanju, jer pokazala se potreba za tim. Učenicima zna svašta pisati na majicama, ako stanuje blizu pošaljemo ga kući da se preodijene. Ne toleriramo ni šminkanje, lakiranje noktiju, ali još nemamo potrebe uvoditi posebna pravila i oko toga - kazao je na početku školske godine za Novi list Mladen Župan, ravnatelj najveće riječke škole, OŠ Srdoči.

- Postoji i slobodno vrijeme, pa se u dogovoru s roditeljima mogu obući kako žele. Nisam za represivne mjere jer smatram da tako nećemo puno postići, spomenula sam roditeljima kao i za pušenje pod malim odmorima. Što se tiče trenirka, nemamo problem s njima - kaže ravnateljica Kelemen.

U Gospodarskoj školi mobiteli nisu zabranjeni jer im trebaju i za neke nastavne aktivnosti.

- Nismo ih zabranili. Zna se da se ne koriste za vrijeme nastave u privatne svrhe, no za neke nastavne aktivnosti ih koristimo - zaključila je.

Socijalni pedagog u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu Ivan Milković smatra kako mora postojati primjeren način oblačenja učenika u školi.

- Nije primjereno da učenica bude gola do grudnjaka ili da nosi majicu koja otkriva trbuh, pogotovo u ovom periodu kad je zahladilo. Ako ih takav modni izričaj veseli, za to postoji mjesto i vrijeme - kaže, dodajući kako i zaposlenici obrazovnih institucija moraju poštivati kodeks oblačenja.

Djevojaka je manje u navedenoj školi, pa imaju manje problema s 'crop-top' majicama koje otkrivaju trbuh i leđa, no dogodi se i kod njih.

- Ne mogu tako sjediti na nastavi. Nije primjereno, a tu postoji i zdravstveni segment. Nismo imali situacija s kratkim suknjama, ali imali smo s crop-topovima koji su popularni među djevojkama. Mi ih upozoravamo. Ja ću ih pozvati na stranu da ih ne sramotim i lijepo zamoliti da obuku primjerenu odjeću dok su u školi, a kad napuste ustanovu to je već između njih i roditelja - dodaje Milković.

Problem mobitela ponekad ukazuje i na ozbiljnije probleme kod djece i mladih. Učenici ponekad, kažu nam sugovornici, vrlo burno reagiraju na traženje nastavnika ili stručne službe da predaju mobitel. Stoga u školama često koriste pedagoške mjere - ako učenik koristi mobitel u privatne svrhe na satu, to mu se upisuje kao bilješka u e-Dnevniku, a nakon nekoliko bilješki u školu se zovu roditelji.

- Korištenje mobitela u privatne svrhe karakteriziram kao ometanje sata, posljedice mogu biti ispitivanje, dok je u većini slučajeva posljedica da se učenik mora javiti u pedagošku službu. Tamo ih se obavještava da im se mobitel oduzima, odnosno zamolimo da ga ugasi i preda. Kad to naprave, zovu roditelje da im kažu što su radili, a kasnije pedagoška služba s roditeljem dogovara hoće li vratiti mobitel učeniku taj dan ili će mobitel pokupiti roditelj - pojašnjava Milković.

U OŠ Srdoči u kućni red su upisali i zabranu dovikivanja, šaptanja, međusobnog razgovora i šetanja po učionici tijekom sata, ali i zabranu dovikivanja prolaznicima. Ravnatelji pritom upozoravaju i da roditelji često ostavljaju previše slobode djeci, te je teže objasniti njima nego učenicima što je primjereno, a što ne.