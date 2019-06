Skupili 1,6 milijuna kuna: Orqa naočale iz Osijeka pravi su hit

Osječki startup Orqa koji je u ožujku dobio Business Leader priznanje na Digital Takeover konferenciji 24sata ostvario je novi veliki uspjeh.

Mladi inovatori pokrenuli su Kickstarter kampanju u subotu u 20 sati. Samo dvije minute kasnije premašili su cilj od očito skromnih 33.688 dolara. 24 sata kasnije kampanja za proizvodnju njihovih FPV naočala za upravljanje dronovima već je premašila 245.000 dolara.

- Stvarno nismo očekivali takav odaziv. Bilo je raznih procjena i moja je bila jedna od skromnijih, a čak ni najoptimističnije nisu bile na ovoj razini. Ovo dokazuje da potražnja za proizvodom u ovoj klasi zaista postoji. Super smo zadovoljni jer nakon što dvije i pol godine radiš na nečemu bez da znaš kako će tržište reagirati, to je sad ipak to. Netko je izvadio karticu i dao ti znak da je to što radiš dobro - rekao je za 24sata Srđan Kovačević, izvršni direktor Orqe.

Kovačević dodaje kako im sada preostaje dalje raditi i u sljedećih dva mjeseca završit ono malo razvoja što još imaju s naočalama i u kolovozu početi s isporukama prvih uređaja, ako će sve biti po planu.

Foto: Orqa

Kaže kako će morati pratiti kampanju kako bi vidjeli hoće li je u jednom trenu morati ograničiti, ali da je plan prikupljati novac svih 30 dana.

- Očito da postoji potražnja, ali ne smijemo si dozvoliti uzeti previše tereta. Zadatak je isporučiti prve jedinice onima koji su podržali kampanju i jako dobro komunicirati s njima te raditi na poboljšanju procesa - rekao je Kovačević.

Oni su svoje naočale predstavili i početkom godine na CES-u u Las Vegasu gdje su privukli velik interes zbog performansi njihova uređaja, a uređaj su uz divove poput Amazona i kineskog Foxconna isprobavali i predstavnici Pentagona.