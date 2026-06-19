Obavijesti

Tech

Komentari 0
APPLE NAPADA 2027.

Sljedeća godina bit će najveća u povijesti Applea: Što spremaju?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Sljedeća godina bit će najveća u povijesti Applea: Što spremaju?
Foto: Ann Wang

Apple sprema ludilo: Gurman tvrdi da će 2027. biti najveća godina u povijesti tvrtke, s čak šest iPhonea, AI naočalama i novim Macovima

Admiral

Iako se očekuje da će Apple ove jeseni lansirati više od 15 novih proizvoda, prema Marku Gurmanu iz Bloomberga, 2027. godina bit će još veća i značajnija za tvrtku. Nakon godina u kojima su predstavljeni Vision Pro i "Apple Intelligence", čini se da tehnološki div priprema svoju najambiciozniju postavu proizvoda do sada.

Gurmanova velika najava

U svojem posljednjem istupu na TBPN-u, Mark Gurman iznio je smjelu tvrdnju o Appleovoj liniji proizvoda za 2027. godinu, naglašavajući da nas čeka nešto dosad neviđeno.

​- 2027. će biti najveća godina za proizvode u Appleovoj povijesti - izjavio je Gurman.

Iako je takva tvrdnja sama po sebi subjektivna, glasine koje kruže posljednjih mjeseci daju joj na težini i ocrtavaju što bi se moglo naći u planovima tvrtke iz Cupertina. Apple je u razdoblju od 2024. do 2026. već napravio velike iskorake s lansiranjem Vision Pro naočala, redizajnom iPada i jačanjem fokusa na umjetnu inteligenciju, no čini se da je to bio samo uvod u ono što slijedi.

Čak šest novih iPhone modela u jednoj godini

Ono što najviše privlači pažnju jest mogućnost da bi 2027. mogla biti prva godina u kojoj će Apple predstaviti čak šest novih modela iPhonea. Ovaj potez predstavljao bi radikalan zaokret u dosadašnjoj strategiji. Prema nagađanjima, početkom godine trebali bismo vidjeti modele iPhone Air 2, iPhone 18 i iPhone 18e, koji bi vjerojatno bili usmjereni na različite cjenovne razrede.

Tradicionalno jesensko predstavljanje bilo bi rezervirano za perjanice ponude, i to modele iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max te iPhone Ultra 2. Poseban naglasak stavlja se na Pro modele, koji bi trebali obilježiti 20. godišnjicu iPhonea. Očekuje se da će imati potpuno novi, četverostruko zakrivljeni zaslon koji će stvarati dojam da uređaj gotovo i nema rubova, postavljajući novi standard u dizajnu pametnih telefona.

Umjetna inteligencija i nosivi uređaji budućnosti

Gurmanova izvješća također ističu dva nova nosiva uređaja temeljena na umjetnoj inteligenciji koja bi se trebala pojaviti sljedeće godine. Prvi su AirPods slušalice s ugrađenim kamerama, što otvara potpuno nove mogućnosti za interakciju s okolinom i korištenje AI asistenata. Drugi dugo očekivani proizvod su Appleove pametne naočale, poznate kao Apple Glasses, koje bi trebale postati sljedeća velika platforma nakon pametnih telefona.

Iako Gurman u intervjuu nije izričito spomenuo dodatne proizvode, prema glasinama koje kruže o Appleovim planovima, očekuje nas još mnogo novog hardvera. Tvrtkina linija proizvoda za pametni dom navodno će se proširiti novim stolnim hubom koji će imati okretnu robotsku ruku. Očekuje se da će to biti veća i snažnija verzija nadolazećeg HomePada, namijenjena centraliziranom upravljanju pametnim domom.

NOSIVA AI BUDUĆNOST Appleove AirPods slušalice s kamerom stižu tek krajem 2027.
Appleove AirPods slušalice s kamerom stižu tek krajem 2027.
TRAGOVI U SOFTVERU Evo što sve Apple sprema za jesen: Stiže i preklopni mobitel
Evo što sve Apple sprema za jesen: Stiže i preklopni mobitel

Nova generacija Macova i ostalih uređaja

Očekuje se da će sljedeća godina donijeti i val proizvoda temeljenih na novom M6 čipu. Među njima su sljedeća generacija iPada Pro, MacBook Aira te vjerojatno i nekoliko drugih Mac računala. Postoji mogućnost da bi se i dugo najavljivani MacBook Ultra mogao pojaviti tijekom 2027. godine, iako su trenutna očekivanja usmjerena na ovu jesen.

Naravno, Appleova postava ne bi bila potpuna bez novih modela pametnih satova, pa se tako očekuju i novi Apple Watch modeli, a nije isključeno da nas iznenade i s nekim potpuno novim kategorijama proizvoda o kojima se još uvijek ništa ne zna.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Appleove AirPods slušalice s kamerom stižu tek krajem 2027.
NOSIVA AI BUDUĆNOST

Appleove AirPods slušalice s kamerom stižu tek krajem 2027.

Appleovi AirPods s kamerama kasne do 2027., a sve zbog AI-ja koji mora biti savršen prije lansiranja
Evo što sve Apple sprema za jesen: Stiže i preklopni mobitel
TRAGOVI U SOFTVERU

Evo što sve Apple sprema za jesen: Stiže i preklopni mobitel

Apple otkrio tragove za jesenske bombe: stižu preklopni iPhone Ultra, MacBook s dodirom i privatna Home kamera
Nova Siri je izravna i zna kad ne treba pričati, i to je odlično...
SUZDRŽANA

Nova Siri je izravna i zna kad ne treba pričati, i to je odlično...

Nova Siri stiže hladna, kratka i brutalno učinkovita - Apple je očito želi kao alat, ne kao prijatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026