Sljedeća godina bit će najveća u povijesti Applea: Što spremaju?

Iako se očekuje da će Apple ove jeseni lansirati više od 15 novih proizvoda, prema Marku Gurmanu iz Bloomberga, 2027. godina bit će još veća i značajnija za tvrtku. Nakon godina u kojima su predstavljeni Vision Pro i "Apple Intelligence", čini se da tehnološki div priprema svoju najambiciozniju postavu proizvoda do sada.

Gurmanova velika najava

U svojem posljednjem istupu na TBPN-u, Mark Gurman iznio je smjelu tvrdnju o Appleovoj liniji proizvoda za 2027. godinu, naglašavajući da nas čeka nešto dosad neviđeno.

​- 2027. će biti najveća godina za proizvode u Appleovoj povijesti - izjavio je Gurman.

Iako je takva tvrdnja sama po sebi subjektivna, glasine koje kruže posljednjih mjeseci daju joj na težini i ocrtavaju što bi se moglo naći u planovima tvrtke iz Cupertina. Apple je u razdoblju od 2024. do 2026. već napravio velike iskorake s lansiranjem Vision Pro naočala, redizajnom iPada i jačanjem fokusa na umjetnu inteligenciju, no čini se da je to bio samo uvod u ono što slijedi.

.@markgurman says 2027 will be Apple's biggest product year in its history.



Here's what he says is coming out:



Spring 2027: iPhone 18, iPhone Air 2



Fall 2027: iPhone 20 (20th-anniversary iPhone), iPhone 20 Pro Max, Apple's second foldable phone pic.twitter.com/wkpnPKzqVc — TBPN (@tbpn) June 18, 2026

Čak šest novih iPhone modela u jednoj godini

Ono što najviše privlači pažnju jest mogućnost da bi 2027. mogla biti prva godina u kojoj će Apple predstaviti čak šest novih modela iPhonea. Ovaj potez predstavljao bi radikalan zaokret u dosadašnjoj strategiji. Prema nagađanjima, početkom godine trebali bismo vidjeti modele iPhone Air 2, iPhone 18 i iPhone 18e, koji bi vjerojatno bili usmjereni na različite cjenovne razrede.

Tradicionalno jesensko predstavljanje bilo bi rezervirano za perjanice ponude, i to modele iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max te iPhone Ultra 2. Poseban naglasak stavlja se na Pro modele, koji bi trebali obilježiti 20. godišnjicu iPhonea. Očekuje se da će imati potpuno novi, četverostruko zakrivljeni zaslon koji će stvarati dojam da uređaj gotovo i nema rubova, postavljajući novi standard u dizajnu pametnih telefona.

Umjetna inteligencija i nosivi uređaji budućnosti

Gurmanova izvješća također ističu dva nova nosiva uređaja temeljena na umjetnoj inteligenciji koja bi se trebala pojaviti sljedeće godine. Prvi su AirPods slušalice s ugrađenim kamerama, što otvara potpuno nove mogućnosti za interakciju s okolinom i korištenje AI asistenata. Drugi dugo očekivani proizvod su Appleove pametne naočale, poznate kao Apple Glasses, koje bi trebale postati sljedeća velika platforma nakon pametnih telefona.

Iako Gurman u intervjuu nije izričito spomenuo dodatne proizvode, prema glasinama koje kruže o Appleovim planovima, očekuje nas još mnogo novog hardvera. Tvrtkina linija proizvoda za pametni dom navodno će se proširiti novim stolnim hubom koji će imati okretnu robotsku ruku. Očekuje se da će to biti veća i snažnija verzija nadolazećeg HomePada, namijenjena centraliziranom upravljanju pametnim domom.

Nova generacija Macova i ostalih uređaja

Očekuje se da će sljedeća godina donijeti i val proizvoda temeljenih na novom M6 čipu. Među njima su sljedeća generacija iPada Pro, MacBook Aira te vjerojatno i nekoliko drugih Mac računala. Postoji mogućnost da bi se i dugo najavljivani MacBook Ultra mogao pojaviti tijekom 2027. godine, iako su trenutna očekivanja usmjerena na ovu jesen.

Naravno, Appleova postava ne bi bila potpuna bez novih modela pametnih satova, pa se tako očekuju i novi Apple Watch modeli, a nije isključeno da nas iznenade i s nekim potpuno novim kategorijama proizvoda o kojima se još uvijek ništa ne zna.

*uz korištenje AI-ja