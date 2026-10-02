Obavijesti

Tech

Komentari 0
KNJIGE NA STEROIDIMA

Sljedeće poglavlje za audio knjige: Uz AI ćete uskoro moći i popričati s omiljenim likovima

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Sljedeće poglavlje za audio knjige: Uz AI ćete uskoro moći i popričati s omiljenim likovima
Foto: Audible
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Audible je prigrlio AI kako bi iskustvo slušanja knjiga učinio dubljim i zabavnijim pa ćete moći i popričati s Renfieldom iz Drakule, ali tu su i razne AI novotarije za audio knjige

Admiral

Audible uvodi tri nove funkcije koje bi slušanje audioknjiga trebale učiniti interaktivnijim. Riječ je o značajkama Character Guide, Interactive Story i Visual Explorer, koje koriste umjetnu inteligenciju kako bi slušateljima ponudile dodatne informacije i mogućnost aktivnijeg sudjelovanja u pričama.

Prva je Character Guide, koja je od 1. listopada dostupna uz Audible Original izdanje Drakulu Brama Stokera Funkcija tijekom slušanja prikazuje koji lik trenutno govori, a korisnicima nudi i kartice s informacijama o likovima, bez otkrivanja spoilera. Uz njih se prikazuju i informacije o glumcima i naratorima koji im daju glas, uključujući fotografije i biografije.

Character Guide dostupan je i uz Audible Original izdanje 1984 Georgea Orwella, a bit će uveden i uz Exoplanet, novu audiopriču autora Benjamina Percyja i izvršnog producenta Andyja Weira, koja izlazi 5. studenoga.

Druga novost, Interactive Story, slušateljima omogućuje razgovor s likovima iz priče u stvarnom vremenu. Prvo takvo iskustvo također prati Drakulu, a korisnik razgovara s Renfieldom, Drakulinim slugom. Lik slušatelju dodjeljuje ulogu, cilj i zadatak, nakon čega korisnik odgovara vlastitim riječima, a AI-generirani lik reagira na njegove odgovore.

Audible navodi da autori definiraju ključne elemente interaktivnog iskustva, uključujući početne scene, važne prekretnice i osobnost lika, dok se AI koristi za vođenje razgovora.

Treća funkcija, Visual Explorer, bit će dostupna naknadno. Ona će tijekom slušanja prikazivati relevantne fotografije, karte i druge vizualne materijale povezane s trenutkom u priči. Korisnik će, primjerice, moći otvoriti kartu lokacije na kojoj se odvija radnja ili dodatne informacije o nekom događaju, bez prekidanja audioknjige.

Audible će Visual Explorer među ostalim koristiti u izdanju The Cultural Tutor's Grand Tour: The Story of Europe in Six Cities, gdje će slušatelji moći istraživati dodatne materijale o znamenitostima, povijesnim osobama i lokacijama.

Sve tri funkcije zasad se uvode u ograničenoj beta verziji za korisnike Audiblea u SAD-u i Velikoj Britaniji. Tvrtka navodi da će ih dalje razvijati na temelju povratnih informacija korisnika i autora.

Audible ove novosti predstavlja kao dio šireg uvođenja umjetne inteligencije u svoju platformu, nakon ranije predstavljenog alata Maven za konverzacijsku pretragu i značajki za personalizirano otkrivanje novih audioknjiga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljudi po Hrvatskoj objavljuju snimke kako ih auto vozi sam: Pogledajte kako radi Teslin FSD
VOZIM BEZ RUKUUUUU....

Ljudi po Hrvatskoj objavljuju snimke kako ih auto vozi sam: Pogledajte kako radi Teslin FSD

Jučer smo pisali da je Tesla dobila odobrenje za FSD u Hrvatskoj, a već danas po internetu kruže prvi videi vozača koji su uključili sustav na hrvatskim cestama. Prikupili smo najbolje.
VIDEO Sjeli smo u novi Hyundai Tucson: Ogroman zaokret u dizajnu, ovo su prvi dojmovi
FUTURISTIČKO I ROBUSNO

VIDEO Sjeli smo u novi Hyundai Tucson: Ogroman zaokret u dizajnu, ovo su prvi dojmovi

Hyundai je pokazao novu generaciju Tucsona, a promjene su vidljive na prvi pogled. SUV je narastao, dobio robusniji i futurističkiji dizajn te prostraniju unutrašnjost. Umjesto dosadašnjih dvaju spojenih zaslona, tu je novi 9,9-inčni digitalni kokpit i središnji ekran do čak 17 inča. Novi infotainment temelji se na Android Automotiveu, a tu su i napredni sustavi poput pomoći pri vožnji unatrag i prikaza prostora oko vozila. Tucson će biti dostupan kao benzinac, hibrid i plug-in hibrid do 288 KS. U Hrvatsku stiže u siječnju, a cijene još nisu poznate.
VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina
IZ UKRAJINE DO ORBITE

VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina

SpaceX je danas lansirao misiju prema ISS-u, a u kapsuli Dragon su NASA-ini astronauti Jessica Watkins i Luke Delaney, Kanađanin Joshua Kutryk te ruski kozmonaut Sergej Teterjatnikov. Kutryk je na put prema Međunarodnoj svemirskoj postaji ponio i neobičnu obiteljsku uspomenu – džepni sat star više od 100 godina. Sat je njegov pradjed donio iz Ukrajine u Kanadu, a sada je prvi put otputovao u svemir. Posada će na ISS-u provesti oko šest mjeseci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026