Sljedeće poglavlje za audio knjige: Uz AI ćete uskoro moći i popričati s omiljenim likovima

Audible uvodi tri nove funkcije koje bi slušanje audioknjiga trebale učiniti interaktivnijim. Riječ je o značajkama Character Guide, Interactive Story i Visual Explorer, koje koriste umjetnu inteligenciju kako bi slušateljima ponudile dodatne informacije i mogućnost aktivnijeg sudjelovanja u pričama.

Prva je Character Guide, koja je od 1. listopada dostupna uz Audible Original izdanje Drakulu Brama Stokera Funkcija tijekom slušanja prikazuje koji lik trenutno govori, a korisnicima nudi i kartice s informacijama o likovima, bez otkrivanja spoilera. Uz njih se prikazuju i informacije o glumcima i naratorima koji im daju glas, uključujući fotografije i biografije.

Character Guide dostupan je i uz Audible Original izdanje 1984 Georgea Orwella, a bit će uveden i uz Exoplanet, novu audiopriču autora Benjamina Percyja i izvršnog producenta Andyja Weira, koja izlazi 5. studenoga.

Druga novost, Interactive Story, slušateljima omogućuje razgovor s likovima iz priče u stvarnom vremenu. Prvo takvo iskustvo također prati Drakulu, a korisnik razgovara s Renfieldom, Drakulinim slugom. Lik slušatelju dodjeljuje ulogu, cilj i zadatak, nakon čega korisnik odgovara vlastitim riječima, a AI-generirani lik reagira na njegove odgovore.

Audible navodi da autori definiraju ključne elemente interaktivnog iskustva, uključujući početne scene, važne prekretnice i osobnost lika, dok se AI koristi za vođenje razgovora.

Treća funkcija, Visual Explorer, bit će dostupna naknadno. Ona će tijekom slušanja prikazivati relevantne fotografije, karte i druge vizualne materijale povezane s trenutkom u priči. Korisnik će, primjerice, moći otvoriti kartu lokacije na kojoj se odvija radnja ili dodatne informacije o nekom događaju, bez prekidanja audioknjige.

Audible će Visual Explorer među ostalim koristiti u izdanju The Cultural Tutor's Grand Tour: The Story of Europe in Six Cities, gdje će slušatelji moći istraživati dodatne materijale o znamenitostima, povijesnim osobama i lokacijama.

Sve tri funkcije zasad se uvode u ograničenoj beta verziji za korisnike Audiblea u SAD-u i Velikoj Britaniji. Tvrtka navodi da će ih dalje razvijati na temelju povratnih informacija korisnika i autora.

Audible ove novosti predstavlja kao dio šireg uvođenja umjetne inteligencije u svoju platformu, nakon ranije predstavljenog alata Maven za konverzacijsku pretragu i značajki za personalizirano otkrivanje novih audioknjiga.