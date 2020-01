Slušalice koje osiguravaju mir: Isprobali smo nove FreeBuds 3

Huawei je još prošle jeseni predstavio FreeBuds 3 bežične slušalice s tehnologijom poništavanja vanjske buke, koje smo sada isprobali u njihovoj crvenoj varijanti. Iznimno lagane i napredne slušalice (5g) dolaze nakrcane obiljem tehnologije, pa je tako njihov glavni adut Kirin A1 čipset, isti kakav pogoni i pametni sat Watch GT2. Tu je i podrška za Bluetooth 5.1, a u praksi to znači da će se ove TWS (true wireless stereo) slušalice prvo spojiti međusobno, a potom i sa telefonom za 2,5 sekundi.

Malene slušalice nemaju silikonski vrh i zbog toga su relativno udobnije kroz dulje vrijeme, ali takav način izrade znači i da ne izoliraju svaki zvuk te da bas nije toliko fokusiran. Kako su iznimno lagane, tijekom testiranja mi je trebalo neko vrijeme da se naviknem na njih, jer je prvih dan dva bio prisutan osjećaj 'Hoće li mi ispasti negdje, a da ni ne primijetim'. No, slušalice su sigurno bile u ušima i nije bilo nikakvih teškoća s korištenjem.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dolaze u elegantnoj maloj kutijici, koja osim što ih štiti, služi i kao dodatna baterija. Dolazi s USB-C konektorom, ali i podrškom za bežično punjenje. To znači da ih, u slučaju Huaweija, možete puniti i telefonom s reverzibilnim punjenjem. Kutijica ima bateriju od 410 mAh i trebala bi vam ponuditi dodatnih 16 sati slušanja glazbe, dok same slušalice nude do 4 sata.

Uparivanje slušalica je iznimno jednostavno. Kad otvorite kutijicu, s desne strene je maleni, jedva vidljivi gumbić, kojeg morate kliknuti kako bi pokrenuli uparivanje. Slušalice će se odmah vidjeti na izborniku vašeg telefona, a imate li Huawei uređaj, to su i dodatno olakšali.

Što se samih funkcionalnosti tiče, kontrole na slušalicama su jednostavne i nema previše kompliciranja. Dvostruki dodir na lijevu aktivira ili gasi aktivno poništavanje buke, dok isti potez na desnoj zaustavlja glazbu. No Ai Life aplikacija Huaweija omogućit će dodatne funkcionalnosti i promjene radnji kod svake geste, pa tako možete aktivirati i glasovnog asistenta, a kroz aplikaciju i upravljati poništavanjem buke, softverom...

Ako ste isprobali naglavne slušalice s poništavanjem buke, odmah ćete uočiti razliku tehnologije kod ovakvih malih slušalica. Poništavanje buke radi, no ne dovoljno dobro. Smisao tehnologije je da analizira zvukove okoliša kroz mikrofone i stvori zvučni val kojim će to poništiti, a to najbolje možete primijetiti kod stalnih zvukova koji dugo traju - poput zvuka motora na putovanju, ili zvuka nekih strojeva. Da ove slušalice imaju silikonski vrh, stvar bi radila bolje, a zbog načina izrade u nekim trenucima imate osjećaj kao da se ne mogu dogovoriti same sa sobom koje zvukove će izolirati.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ono što je najvažnije, zvuče odlično za slušalice svojih dimenzija. Zvuk je bogat, vokali su jako dobro naglašeni. Naravno, ako ih 'odvrnete' na najjače osjeti se kako se gubi kvaliteta, no to je ipak razina koja je preglasna za normalno slušanje. Što se zvuka kod poziva tiče, jednako tako se odlično čuju i jako su dobar suputnik za volanom, a dodatni bonus su dva mikrofona koja će se boriti s vjetrom kako bi vas sugovornici jasno i glasno čuli.

Jedan minus pri odabiru je cijena.Slušalice koštaju više od 1100 kuna, stoga je dobar savjet čekati različite akcije.