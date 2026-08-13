Službeno je! Hogwarts Legacy 2 stiže, a jedan detalj o priči već je raspametio sve fanove

Nakon mjeseci nagađanja stigla je i službena potvrda: nastavak megahita "Hogwarts Legacy" je u aktivnom razvoju. Vijest je potvrdio Warner Bros. u pismu dioničarima, čime su okončane sumnje u budućnost jedne od najuspješnijih igara desetljeća. S obzirom na to da je original prodan u više od 40 milijuna primjeraka, odluka o nastavku bila je logičan i očekivan poslovni potez.

Strateški prioritet za budućnost studija

Potvrda o "drugoj instalaciji" serijala stigla je u sklopu financijskog izvješća u kojem Warner Bros. iznosi dugoročne planove. Studio očekuje da će igre "značajnije doprinositi profitabilnosti segmenta" u budućnosti, izravno navodeći "drugi nastavak igre Hogwarts Legacy" kao ključni dio te strategije. Gunnar Wiedenfels, financijski direktor tvrtke Warner Bros. Discovery, ranije je izjavio da je nasljednik "Hogwarts Legacyja" jedan od "najvećih prioriteta u sljedećih nekoliko godina". Odluka je dio nove strategije tvrtke koja se koncentrira na "četiri ključne franšize vrijedne više od milijardu dolara", uz ulaganje u manji broj sigurnijih naslova. Uspjeh originala, koji je 2023. postao prva igra nakon 2009. koja nije iz serijala "Call of Duty" ili djelo Rockstar Gamesa, a da je bila najprodavanija te godine, postavio je visoka očekivanja.

Povezanost s novom Harry Potter serijom

Jedan od najzanimljivijih aspekata nastavka jest njegova najavljena povezanost s nadolazećom HBO serijom koja bi trebala ponovno pokrenuti cijelu Harry Potter franšizu. David Haddad, predsjednik Warner Bros. Interactive Entertainmenta, otkrio je da tim iz studija Avalanche Software, koji stoji iza igre, koordinira važne narativne elemente nastavka s pričom koja će se odvijati u seriji. Cilj je stvoriti koherentan i proširen čarobnjački svijet koji će funkcionirati na više platformi. Ova sinergija trebala bi dodatno potaknuti interes za oba projekta i osigurati novi val popularnosti za cijeli brend, slično kao što je igra potaknula prodaju knjiga. Iako detalji o radnji još nisu poznati, ova suradnja sugerira mogući značajan vremenski skok u odnosu na prvu igru, koja je bila smještena stoljeće prije Harryjevog rođenja, kako bi se priča uskladila s novim smjerom franšize.

Što očekivati od nastavka?

Iako je razvoj potvrđen, detalji su tajni. Datum izlaska nije poznat, no špekulira se o kraju 2027. ili 2028. Budući da je svijet, uključujući Hogwarts, već izgrađen, tim može iskoristiti resurse za brži proces ili, zahvaljujući uspjehu, dobiti veći budžet za inovacije. Igrači se nadaju da će nastavak biti hrabriji u dizajnu. Prvoj igri zamjerali su generičku formulu otvorenog svijeta i nedostatak moralnih posljedica za korištenje Neoprostivih kletvi. Mogućnost korištenja "Avada Kedavre" bez reakcije okoline bila je česta kritika, pa se fanovi nadaju dubljem sustavu morala u nastavku.

*uz korištenje AI-ja