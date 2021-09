Iako se prije nije susreo s njima, Nikolu Anića, učenika 3. razreda Srednje škole “Mate Balota” u Poreču, pčele su potpuno osvojile. Upoznao se s njima u školi, u programu agrotehničar.

- Nemam košnica i pčela kod kuće, ali planiram nabaviti barem pet do šest zajednica - kaže nam Nikola, koji se u porečkoj poljoprivrednoj školi obrazuje za široki spektar zanimanja, od vinogradarstva i maslinarstva do stočarstva i pčelarstva.

Promovirali školu online tijekom korone

Ove godine u prvi razred ove škole upisalo se 24 učenika i učenica, čime je kvota u potpunosti popunjena. To je i druga godina zaredom da se upisuje dvostruko više učenika nego 2019. te ranijih godina. Uprava škole ističe kako je na to utjecao projekt “Upiši poljoprivrednu - proizvodi hranu i brini se o okolišu“.

- Možemo reći da su ciljevi projekta ostvareni, jer smo drugu godinu za redom popunili sva raspoloživa mjesta i to mi je izuzetno drago. Animirali smo i informirali učenike osmih razreda na razne načine, održavali on line roditeljske sastanke sa zainteresiranim roditeljima i učenicima, objavili smo linkove s promotivnim video materijalima i informacijama na web stranicama škole i Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, na kojoj zainteresirani mogu pronaći potrebne informacije o mogućnostima i prednostima upisa u poljoprivredno usmjerenje - kaže ravnatelj SŠ “Mate Balota” Krešimir Bronić, koji dodaje i kako su učenici i profesori sami izradili video materijal o aktivnostima u okviru nastave programa agrotehničar, a materijal je objavljen na YouTubeu.

Od košnica do modernih laboratorija

Kako im protječe nastava, pitali smo same učenike i nastavnike. Na smjeru agrotehničar učenici jedne godine obrade biljnu proizvodnju, vinogradarstvo i maslinarstvo, a iduće pčelarstvo, ribarstvo ili stočarstvo. Kako su nam rekle profesorice Marina Čanić, Margita Živković i Mirela Marković, učenici koji dolaze iz svih krajeva Istre vrlo su zainteresirani za nastavu jer i kod kuće s obiteljima sade vinovu lozu, masline, uzgajaju krave, koze, kao i povrtne i druge biljne kulture.

Većina nam priznaje kako će se poslije škole baviti vinarstvom i maslinarstvom jer su najisplativiji. Posao nije lak, a sva potrebna znanja odlično nadograđuju putem nastave. U laboratoriju i podrumu, kažu nam, nauče osnove, kako i na koji način odrediti kad je vrijeme za berbu grožđa, kako macerirati bobice da se napravi mošt, zaustavi vrenje i kako napraviti vrhunsko vino koje kasnije nude na degustaciji po sajmovima.

Potencijal zdrave hrane je još neiskorišten

Među ovogodišnjim upisanim agrotehničarima ima učenika iz različitih krajeva Istre - Poreča, sa zapadne obale i središnje Istre, te Pule. Dr. sc. Milan Oplanić, voditelj projekta u Institutu za poljoprivredu i turizam, naglašava da je poljoprivreda u Istri oduvijek bila jedna od glavnih gospodarskih djelatnosti te da tako treba biti i ubuduće.

- Mladi ljudi u Istri se danas rukovode lakšom i bržom zaradom u drugim, propulzivnijim, pretežito uslužnim djelatnostima. Međutim, svakim danom jača svijest o važnosti opskrbe prehrambenim namirnicama visoke kvalitete i neupitne zdravstvene ispravnosti u čijoj proizvodnji Istra ima puno neiskorištenih potencijala - istaknuo je Oplanić.

Nositelj projekta je Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, a potporu projektu pružio je Grad Poreč s 28.000 kuna za ovu godinu. Zajednički cilj projekta je veći broj upisanih učenika u srednju poljoprivrednu školu, ali i pozitivnije opće društveno shvaćanje poljoprivrede kao poželjne, atraktivne, dinamične i profitabilne djelatnosti. Osim toga, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja agrotehničari imaju prilike nastaviti obrazovanje na Poljoprivrednom odjelu riječkog Veleučilišta u Poreču, ili Agronomskom fakultetu u Zagrebu, što su neki od ovogodišnjih maturanata i iskoristili.

U školi već 20 godina djeluje i učenička zadruga, a mladi agrotehničari, kroz projekt “Europe, we can!“ Erasmus+, razmjenjuju iskustva sa Srednjom školom Lycée François Marty iz francuskog grada Villefranche de Ruerguea, poznatog po uzgoju ovaca.