Snowdenova aplikacija lovit će špijune koji kradu vaše podatke

Haven je nova sigurnosna aplikacija za mobitele iza koje stoji Edward Snowden, a pomaže otkriti one koji žele ukrasti vaše podatke ili stvari kad vas nema blizu.

Haven koristi različite senzore koji se već nalaze u telefonu, poput kamere, mikrofona, žiroskopa ili akcelerometra kako bi detektirao uljeze koji žele ukrasti vaše stvari. Uz pomoć aplikacije možete daljinski pratiti situaciju u prostoru oko mobitela ili tableta, kako bi lakše prepoznali kriminalce.

Foto: Haven

Radi se o aplikaciji otvorenog koda, što znači da je njezin kod svima dostupan za inspekciju i analizu. U isto vrijeme, osnovna zamisao je da se aplikacija ne instalira na vaš glavni telefon, već na neki stariji rezervni telefon koji može ostati uz stvari koje su u vašem domu.

- Zamislite da ste novinar koji radi u neprijateljskoj zemlji i brinete da bi sigurnosne službe mogle upasti u vašu sobu i pregledati dokumente i računalo - navode kreatori aplikacije i naglašavaju da Haven detektira promjene u okolišu i potom šalje zaštićene obavijesti na vaš glavni telefon. No nisu novinari jedini ciljani korisnici, već bi mogla poslužiti i kao zaštita kod provala, pomoć borcima za zaštitu ljudskih prava, ali i kod otmica i vandalizma.

Foto: Haven

Aplikacija sprema slike i audio samo kad je aktiviraju senzori pokreta i zvuka i sve sprema i lokalno na uređaj na koji je instalirana. Trenutno je dostupna za Android uređaje, a kreatori iz Guardian Projecta i Freedom of the Press zaklade, u čijem je odboru Snowden, su otvorili i stranicu za donacije za one koji žele podržati njen razvoj.