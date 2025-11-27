Sojuz odletio prema ISS-u, ali napravio veliku šetu Bajkonuru

Ruska svemirska letjelica Sojuz MS-28 s dvojicom ruskih kozmonauta i jednim astronautom NASA-e uspješno se u četvrtak spojila s Međunarodnom svemirskom postajom (ISS), priopćila je Ruska svemirska agencija Roscosmos, no lansirna rampa na kozmodromu Bajkonur u Kazahstanu pretrpjela je štetu prilikom lansiranja.

Navedeno je da će šteta biti brzo popravljena. Raketa Sojuz 2.1a lansirana je s kozmodroma Bajkonur u 12:28 po moskovskom vremenu.

Kasno u četvrtak, ruske novinske agencije citirale su Roscosmos koji je izvijestio da je lansiranje prošlo bez incidenata, ali da je nakon pregleda područja za lansiranje uočena šteta.

"Otkrivena je šteta na brojnim elementima lansirne rampe. Trenutačno se provodi procjena stanja lansirnog kompleksa", stoji u priopćenju Ruske svemirske agencije.

"Svi potrebni rezervni dijelovi su osigurani i šteta će biti vrlo brzo otklonjena", dodaje se.

Navodi se da su članovi posade na Međunarodnoj svemirskoj postaji i da su u dobrom zdravstvenom stanju.