Šokantna otkrića u Pompejima: 'Morat ćemo mijenjati knjige...'

Još jedno u nizu novih otkrića na Pompejima možda promijene brojne knjige o nalazištu.

Arheolozi su pronašli šest novih kostura žena i djece koji su tražili sklonište u maloj sobi. No, čini se da su ili zdrobljeni kada je krov pao ili su izgorjeli. Na službenoj stranici arheološkog iskopišta piše da su pljačkaši grobova, kada su nakon erupcije tražili blago, tijelima promijenili položaje.

Foto: screenshot/Twitter

Kuća u kojoj su ih pronašli povezana je s ranijim otkrićima prošlog tjedna - od predivnih murala pa do natpisa koji bi mogao dokazati kada se erupcija vulkana točno dogodila.

In a room of the recently excavated ‘House with the #Garden’, the skeletal remains of at least 6 individuals have re-emerged, piled up and scattered across various points in the room.

The #skeletons were twisted and dragged by grave robbers, in search of precious objects #Pompeii pic.twitter.com/kp0qi1FgZG — Pompeii Sites (@pompeii_sites) October 24, 2018

Prema sadašnjim informacijama, kobna erupcija vulkana Vezuv dogodila se 24. kolovoza 79. godine, kako je pisao Plinije Mlađi u svom pismu Tacitu. U pismu je opisao katastrofu u kojoj je poginuo njegov stric Plinije Stariji, a on je svemu svjedočio dok je bježao brodom. To pismo su znanstvenici smatrali relevantnim za utvrđivanje točnog datuma erupcije.

No, arheolozi su pronašli natpis na kući koji bi mogao pokazati da se erupcija dogodila zapravo dva mjeseca kasnije - 24. listopada.

New interpretations enliven the debate over the charcoal #inscription recently discovered in #RegioV at #Pompeii, and which moves the date of the eruption to #October. What happened on the 16th day before the Calends of #November? pic.twitter.com/yDu1rufu3r — Pompeii Sites (@pompeii_sites) October 20, 2018

Kuća u kojoj su pronašli natpis se, u trenutku erupcije, obnavljala, a ono što je napisano je vjerojatno bilo prekriveno žbukom.

Foto: screenshot/Twitter

Znanstvenici tvrde da su pronašli i brojne kalcificirane plodove koji su karakteristični više za jesen nego ljeto - orašaste plodove, smokve i nar. Ističu i da su ostaci odjeće na nekim žrtvama također pokazali da se radi o jesenskom razdoblju.

2) Numerous finds were uncovered relating to the #Autumn period: braziers, nuts, figs, pomegranates, chestnuts and remains of marc, a sign of a recent harvest. Even the remains of clothing on certain victims of the eruption have led us to believe in a date different to Summer. pic.twitter.com/OC9T6LoEBb — Pompeii Sites (@pompeii_sites) October 24, 2018

- Čini se da ćemo morati prepraviti datume u svim knjigama o Pompejima - kazao je Massimo Osanna, direktor arheološkog iskopišta u Pompejima za Daily Mail.