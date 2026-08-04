Solarna energija ruši rekorde po Britaniji: Stižu paneli za utičnicu

Dok se vrtovi u Velikoj Britaniji suše pod neuobičajeno jakim ljetnim suncem, solarni paneli doživljavaju procvat. Srpanj je bio rekordan mjesec za solarnu energiju u opskrbi električnom mrežom, a zamah bi se trebao nastaviti legalizacijom takozvanih "plug-in" solarnih panela, koji će se moći kupiti kasnije ovog mjeseca.

Rekordan srpanj potaknut suncem i novim instalacijama

Solarni paneli na krovovima, čija popularnost snažno raste, zajedno sa solarnim farmama, osigurali su impresivnih 14,4 posto ukupne električne energije u Velikoj Britaniji tijekom srpnja. Prema podacima Nacionalnog operatora energetskog sustava (Neso), to je čak 50 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Proizvedeno je 3,2 teravat-sati (TWh) struje, što je značajno više od 9,6 posto udjela zabilježenog u srpnju 2025. godine. Ova energija pomogla je u napajanju ventilatora i klima-uređaja na koje su se mnogi oslanjali tijekom rada od kuće.

Ovaj povijesni rezultat proizlazi iz kombinacije dvaju ključnih faktora. Prvi je nevjerojatna količina sunca - Ujedinjeno Kraljevstvo imalo je gotovo dvostruko više sunčanih sati od višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. Drugi faktor je rastuća popularnost solarnih panela koje građani sve češće instaliraju kako bi smanjili svoje račune za energiju. Samo u prvoj polovici 2026. godine zabilježeno je više od 142.500 novih solarnih instalacija, što je najveći broj u šestomjesečnom razdoblju u posljednjih petnaest godina. Iako velik dio instalacija čine solarne farme na tlu, značajan udio - gotovo trećinu ukupne solarne energije - osiguravaju paneli na krovovima kuća.

Hoće li "plug-in" solari donijeti dodatni sjaj?

S obzirom na to da su krovni solarni sustavi za mnoge i dalje preskupo ulaganje, sve su oči sada uprte u legalizaciju "plug-in" solarnih setova koja stupa na snagu 27. kolovoza. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva prošlog je tjedna objavila da će ovi kompleti, koji omogućuju slanje električne energije izravno u zidnu utičnicu bez potrebe za profesionalnom instalacijom, postati legalni. To je izvrsna vijest za sve koji su se dosad osjećali isključenima iz svijeta solarne energije zbog visokih troškova, nedostatka vlastitog krova ili činjenice da žive u unajmljenom prostoru.

Zakonska odredba 2026/848 uklanja prepreke koje su dosad sprječavale stanovnike da kupuju i sami instaliraju "plug-in" solarne sustave. Datum 27. kolovoza više je pravna prekretnica, pa još nije posve jasno kada će se točno setovi pojaviti u prodaji. Ipak, očekuje se da će se uskoro naći na policama velikih trgovačkih lanaca po cijeni od oko 400 funti. Procjenjuje se da bi takvi sustavi kućanstvima mogli donijeti uštede na računima za struju od 70 do 110 funti godišnje.

Stručnjaci pozdravljaju novi solarni val

Iako su neki stručnjaci tvrdili da bi pravu energetsku revoluciju za kućanstva mogle donijeti "plug-in" baterije, koje su izostavljene iz nove zakonske regulative, kombinacija rekordnih rezultata solarne energije u srpnju i legalizacije "plug-in" setova označava velik trenutak za obnovljivu energiju.

​- Prije petnaest godina solarna je energija bila tek fusnota u energetskom miksu. Danas je ona velik igrač koji isporučuje domaću, jeftinu, čistu i pouzdanu energiju - rekao je Chris Hewett, izvršni direktor udruženja Solar Energy UK.

Njegovo mišljenje dijeli i Frankie Mayo, viša analitičarka u organizaciji Ember.

​- Ujedinjeno Kraljevstvo čvrsto je u svom drugom solarnom bumu, pridružujući se trendu koji vidimo diljem svijeta, gdje kućanstva i vlade gledaju na solarnu energiju kao na jeftinu i lokalnu alternativu nafti i plinu - dodala je.

Velika Britanija slijedi njemački trend

Uvođenje "plug-in" solarnih setova u Velikoj Britaniji slijedi trend koji je već zaživio u drugim europskim zemljama, poput Njemačke i Španjolske, gdje su takvi sustavi postali uobičajeni. Iako Velika Britanija još uvijek znatno zaostaje za Njemačkom kada je riječ o takozvanim "balkonskim elektranama" (Balkonkraftwerk), potencijal zemlje napokon se počinje iskorištavati. Ovaj pomak odražava širu globalnu tendenciju prema decentralizaciji proizvodnje energije i većem uključivanju građana u energetsku tranziciju.

Istovremeno, sama tehnologija solarnih panela nastavlja se ubrzano razvijati. Najnoviji trendovi u 2026. godini uključuju panele s rekordnom učinkovitošću, tanje i fleksibilnije izvedbe te sve bolju integraciju s pametnim sustavima za upravljanje energijom. Napredak u tehnologijama poput TOPCon i HJT ćelija podiže komercijalnu učinkovitost panela na razine između 22 i 26 posto, dok se perovskit-silicijski tandemi, koji obećavaju još veće skokove u učinkovitosti, približavaju komercijalnoj proizvodnji. Ovi tehnološki pomaci obećavaju daljnje smanjenje troškova i povećanje dostupnosti solarne energije za kućanstva i industriju.

*uz korištenje AI-ja