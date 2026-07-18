U Volkswagenovoj tvornici ovce održavaju travu među više od 31.000 solarnih panela

Ova vunena radna snaga brine o travnatim površinama ispod goleme solarne farme koja opskrbljuje tvornicu električnom energijom. Na mjestu gdje biste očekivali buku strojeva danas se mogu vidjeti ovce koje mirno pasu između redova solarnih panela.

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Iza prizora ovaca koje pasu među solarnim panelima krije se ozbiljan projekt. Njegov je cilj spojiti proizvodnju obnovljive energije, poljoprivredu i znanstvena istraživanja te pokazati kako prirodna rješenja mogu imati važnu ulogu i u suvremenoj industriji.

Foto: 123RF

Prirodne kosilice među tisućama solarnih panela

Uz proizvodni pogon prostire se fotonaponski park s više od 31.000 solarnih panela. Elektrana snage 18,3 megavata jedan je od najvećih takvih sustava uz industrijske pogone u Europi, a tijekom sunčanih dana može proizvesti dovoljno električne energije za potrebe tvornice.

No, osim proizvodnje energije, pojavilo se i jedno sasvim praktično pitanje – kako održavati travu između tisuća solarnih panela? Umjesto redovite košnje strojevima, odlučeno je da taj posao preuzmu ovce. Stotinjak životinja danas slobodno pase između redova panela i prirodno održava vegetaciju pod kontrolom, bez potrebe za čestim korištenjem mehanizacije.

To je rješenje od kojeg obje strane imaju koristi. Ovce dobivaju prostor za ispašu i hlad tijekom toplijih dana, dok se travnate površine održavaju prirodno, bez čestog košenja strojevima.



Kako taj prizor izgleda u praksi, prikazuje video koji je objavila tvrtka Quanta Energy, zadužena za izgradnju fotonaponskog parka. Na snimci se vidi stado ovaca koje održava travnate površine između više od 31.000 solarnih panela u sklopu projekta koji je ujedno predmet znanstvenih istraživanja.

Proučavaju ga i znanstvenici

Projekt se provodi u suradnji s lokalnim uzgajivačima i istraživačima Sveučilišta prirodnih znanosti u Poznanju, koji prate kako ovakav način ispaše utječe na životinje, vegetaciju i okoliš. Nije zamišljen samo kao drukčiji način održavanja prostora oko solarnih panela. U njega su uključeni i znanstvenici koji istražuju može li se proizvodnja obnovljive energije uspješno povezati s poljoprivredom te kakav učinak takav način korištenja zemljišta ima na okoliš.

U sklopu istraživanja prate se promjene u mikroklimi, kvaliteti tla, vegetaciji i bioraznolikosti na području fotonaponskog parka. Cilj je prikupiti podatke koji bi mogli pomoći u planiranju sličnih projekata u budućnosti i pokazati kako se isto zemljište može koristiti za više namjena istodobno.

Model koji se širi i izvan Poljske

Projekt u Poljskoj nije jedini takve vrste. Sličan način održavanja travnatih površina Volkswagen već primjenjuje i u svom proizvodnom pogonu u Chattanoogi u američkoj saveznoj državi Tennessee, gdje ovce također pasu ispod solarnih panela umjesto da se trava održava mehanizacijom.

Takvi primjeri pokazuju da se ista ideja može primijeniti na različitim lokacijama, bez obzira na veličinu postrojenja. Cilj nije samo održavanje prostora oko solarnih panela, nego i pronalazak rješenja koja mogu biti jednostavnija za provedbu i uklopiti se u održavanje velikih fotonaponskih sustava.

Iako prizor ovaca među tisućama solarnih panela na prvi pogled djeluje neobično, upravo ovakvi projekti pokazuju kako se tradicionalni način održavanja travnatih površina može uklopiti u suvremenu industriju. Zato priča iz Poljske nije zanimljiva samo zbog nesvakidašnjeg prizora, nego i zato što pokazuje da naizgled šaljiva ideja može biti vrlo praktično rješenje.