Sonda na asteroidu: Skupljaju uzorke iz unutrašnjosti kratera

Japanska letjelica Hayabusa 2 uspješno je sletjela na udaljeni asteroid. Znanstvenici se nadaju da će tamo skupiti uzorke koji bi mogli rasvijetliti misterij evolucije Sunčevog sustava.

Čim je sletjela na asteroid, znanstvenici Japanske agencije za istraživanje svemira počeli su pljeskati i pokazivati slovo V (znak pobjede). Agencija je priopćila da sonda normalno radi na asteroidu Ryugu, 300 milijuna kilometara od Zemlje. Ovo je drugi put da je sonda sletjela na pusti asteroid u složenoj misiji koja također uključuje slanje rovera i robota.

Znanstvenici tijekom ove misije žele skupiti netaknute materijale ispod površine asteroida koji bi im mogli pružiti uvid u to kako je Sunčev sustav izgledao na svom početku, prije 4,6 milijardi godina. Agencija je priopćila i da će to biti prvi put da sonda prikuplja čestice ispod površine asteroida.

