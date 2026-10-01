Sony će uz AI poboljšati grafiku i na 'običnom' PS5, zna se i koje će igre to dobiti među prvima

Sony je najavio uvođenje potpuno nove tehnologije grafičkog skaliranja potpomognute umjetnom inteligencijom za standardne PlayStation 5 konzole. Riječ je o sustavu nazvanom Quick Spectral Super Resolution (QSSR), koji donosi višu razinu performansi za osnovni model konzole, a rezultat je višegodišnje suradnje na projektu Amethyst s tvrtkom AMD.

Kako funkcionira tehnologija brzog skaliranja

Nova tehnologija predstavlja optimiziranu verziju sustava koji se već koristi na naprednijem modelu konzole. Sony napominje da PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), koji je dostupan na PS5 Pro, i dalje ostaje zlatni standard za kvalitetu prikaza. Ipak, QSSR nudi odlično rješenje za veliku bazu korisnika standardne konzole.

Sustav funkcionira na način da renderira igru u znatno nižoj rezoluciji, a zatim pomoću algoritama umjetne inteligencije rekonstruira sliku na višu ciljanu rezoluciju. To omogućuje programerima da znatno povećaju broj sličica u sekundi uz minimalan gubitak vizualne jasnoće. Za razliku od rješenja na Pro modelu, koje se oslanja na namjenski hardver za strojno učenje, QSSR je dizajniran da radi isključivo na standardnom grafičkom procesoru osnovnog PlayStationa 5.

Budući da osnovna verzija nema posebne čipove za umjetnu inteligenciju, brzina obrade je nešto manja. Stoga stručnjaci očekuju da će nova tehnologija na standardnom modelu većinom ciljati na skaliranu 1440p rezoluciju, umjesto skaliranog 4K prikaza koji nudi Pro verzija.

Prilagodba za razvojne timove

Prema prvim analizama stručnjaka iz Digital Foundryja, tehnologija zahtijeva određene kompromise. Glavni inženjer za grafičko istraživanje i razvoj u Sonyju, Daniel Craig, objasnio je kako izgleda proces optimizacije.

​- Na PS5 Pro uređajima programeri gotovo uniformno šalju sliku u 4K rezoluciji i samo prilagođavaju rezoluciju renderiranja ispod te razine - rekao je Craig.

​- Na standardnom PS5 timovi moraju biti znatno fleksibilniji, podešavajući ne samo rezoluciju renderiranja, već i svoje srednje i konačne ciljeve prikaza, ovisno o samom grafičkom modu igre - dodao je Craig.

Ipak, proces implementacije ne bi trebao biti pretežak za studije koji već rade na novim naslovima. Craig ističe da je QSSR u osnovi izravna zamjena za igre koje već podržavaju PSSR te da je potrebno tek nekoliko dana prilagodbe. Tvrtka planira ponuditi ovu tehnologiju širokom krugu PlayStation programera diljem svijeta.

Prve igre koje dobivaju podršku

Igrači neće morati dugo čekati da vide novitet na djelu. Prve dvije igre koje odmah dobivaju podršku putem softverskih zakrpa su Marvel's Wolverine i Ghost of Yōtei. Obje igre sada nude novu tehnologiju kao dodatnu grafičku opciju u postavkama.

Prvi testovi pokazuju da sustav dodaje otprilike 1,5 do 1,8 milisekundi na vrijeme obrade slike pri prelasku s 864p na 1440p. Službeni videozapisi koje je Sony podijelio s javnošću jasno pokazuju da grafika postaje osjetno oštrija, a vizualni detalji okoliša ostaju stabilni čak i pri brzim pokretima kamere. Stručnjaci navode da je potencijal golem jer su niske rezolucije i loše metode skaliranja snažno utjecale na mnoge naslove u ovoj generaciji konzola.

Odgovor na tehnologije za osobna računala

Uvođenje QSSR tehnologije na standardni PS5 stavlja Sony u izravnu utrku sa sličnim rješenjima koja već godinama dominiraju tržištem osobnih računala. Tu se prvenstveno misli na sustave kao što su DLSS tvrtke NVIDIA te FSR tvrtke AMD. Te su opcije postale apsolutni standard u industriji videoigara jer igračima omogućuju postizanje glatkih performansi pri korištenju iznimno zahtjevnih grafičkih postavki, poput praćenja zraka svjetlosti.

Dok se PSSR bori za prevlast u visokom segmentu tržišta, QSSR predstavlja Sonyjev ključni potez za masovno tržište. Stručnjaci ističu da je ovo iznimno logičan korak jer produžuje životni vijek osnovne konzole i smanjuje razliku u performansama između dvije verzije uređaja. Globalno tržište primjene umjetne inteligencije u gamingu bilježi ogroman rast, a alati za skaliranje slike pokazuju se kao najkorisniji dodatak za igrače.

Sve veći rat u razvoju metoda za poboljšanje rezolucije tjera velike tvrtke na stalne inovacije u računalnoj grafici u stvarnom vremenu. Tehnologije temeljene na strojnom učenju sada postaju temelj za budućnost čitave industrije, omogućujući impresivne i fotorealistične vizuale na pristupačnijem hardveru koji si može priuštiti velik broj obožavatelja videoigara.

*uz korištenje AI-ja