Spašavat će ljude, a znaju čak i pucati: Roboti dolaze na ISS...

Rusija planira u svemir poslati dva robota koji će raditi na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Njihovi inženjeri razvili su napredne strojeve, nazvane FEDOR, čija je primarna zadaća spašavanje, iako su do nedavno uvježbavani za pucanje iz vatrenog oružja.

Prema informacijama koje je objavio list RIA Novosti, roboti bi mogli biti lansirani u svemir već u kolovozu sljedeće godine.

Za razliku od ranije generacije robota, dva nova modela idu u orbitu kao članovi posade rakete Soyuz, a tijekom lansiranja u raketi neće biti ljudske posade.

#Russia mulls sending two of its FEDOR humanoid #robots into space next year https://t.co/ClzXlHi2Vd pic.twitter.com/Rloo06BkeP