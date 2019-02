Spremni za prvi let: U ovoj će letjelici astronauti ići na ISS

Nakon niza odgoda i kašnjenja, NASA i SpaceX napokon su spremni za prvi testni let kapsule Dragon koja će voziti astronaute i tako prekinuti višegodišnju ovisnost o Sojuzu kao jedinom načinu dolaska na Međunarodnu svemirsku postaju.

View of Launch Complex 39A and Crew Dragon from the crew access arm pic.twitter.com/PJIV5lIcnh — SpaceX (@SpaceX) January 25, 2019

Testni let bit će bez posade, a NASA je noćas potvrdila kako bi on trebao biti u noći na 2. ožujka. No još je značajnije kako će ovaj i sljedeći testni letovi biti prvi put da je privatna raketa s kapsulom za ljude poletjela na svemirsku postaju.

Naravno, SpaceX se već dokazao s teretnim Dragon modulom koji već nekoliko godina dostavlja teret na postaju. Međutim, slanje ljudi zahtijeva sasvim drugu razinu sigurnosti, a NASA je otkrila i kako će izgledati prvi test. Dragon će ubrzo nakon lansiranja postići preliminarnu orbitu, a u nedjelju, 3. ožujka bi se trebao spojiti s postajom. Ne šalju ga ni praznih ruku, pa će astronautima dostaviti oko 180 kilograma opreme, a prema Zemlji će pet dana kasnije krenuti s različitim znanstvenim uzorcima.