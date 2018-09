Spriječite neželjene pozive! U registru Ne zovi 36.085 Hrvata

Gotovo polovica svih poziva na mobilne telefone u sljedećoj godini bit će lažna, navodi se u istraživanju američke kompanije First Orion, koje je objavljeno ovih dana. Robotski pozivi raznih automata i telefonske podvale eksplodirali su u proteklih nekoliko godina, a sve je to dovelo do toga da se ljudi više ni ne javljaju na pozive, ako ne znaju tko ih zove s druge strane.

To je samo dio razloga zbog kojih mnogi žele što jednostavnije blokirati pozive sa neželjenih brojeva. Tu se može raditi i o ljudima koje jednostavno više ne želimo čuti, ali i o različitim telemarketing pozivima koji nam nude prilike iz snova.

Iako ne možemo potpuno zaustaviti dolazak ovavkih napornih poziva, blokiranje brojeva s kojih su oni došli u principu je prilično jednostavno i možete ga i sami napraviti na nekoliko načina. Naši mobiteli dolaze s opcijama u kojima u samo nekoliko koraka možemo blokirati svaki broj, a u tome nam mogu pomoći i razne aplikacije.

Ako ne želite da vas trgovci zovu kako bi vam prodali neku uslugu ili proizvod, jedan od najboljih načina je da se upišete u registar 'Ne zovi' HAKOM-a. Naime, brojeve koji su upisani u taj registar trgovci ne smiju zvati, odnosno ne smiju im slati razne promidžbene poruke. Radi se o besplatnom i javnom registru, a brojeve upisuju operatori na zahtjev samih potrošača. Kako su nam rekli iz HAKOM-a, trenutno je u registru upisano samo 36.085 brojeva, što je iznimno malen broj kad se zna da samo u mobilnoj mreži u državi ima više od 4,3 milijuna korisnika.

Osim blokiranja poziva, sami možete poduzeti nekoliko koraka kako bi se bolje zaštitili. Najsigurnije je ne odgovarati na nepoznate pozive, a to osobito vrijedi za nepoznate pozive iz inozemstva. Početkom kolovoza mnogi su ljudi u Hrvatskoj dobivali poziv s početnim brojem +674 (Nauru) koji se odmah prekinuo. Radilo se o prevari kojom se želi navući ljude da uzvrate poziv, što bi moglo rezultirati visokim računima. Ako vas zove netko tko se predstavlja da je iz kompanije X, možete prekinuti poziv i nazvati ih povratno nakon što ste provjerili da tvrtka stvarno postoji

Kako se upisati u registar 'Ne zovi'

Želite li provjeriti je li vaš broj već u registru, morate otići na stranice HAKOM-a (www.hakom.hr) i na izborniku s lijeve strane kliknuti na e-Registar 'NE ZOVI'. Ovdje ćete vidjeti izbornik za provjeru broja (fiksnog ili mobilnog). Ako on nije upisan, na dnu se nalazi obrazac koji morate ispuniti s vlastitim podacima i predati operatoru, koji je jedini ovlašten za upis brojeva u registar i to mora napraviti u roku 7 dana od zaprimanja zahtjeva. Inače, radi se o besplatnoj usluzi. Isto tako možete tražiti i da se broj ukloni iz registra.

To ne znači da vas neki trgovci ne mogu kontaktirati. Naime, ako ste im dali privolu u trgovini ili online, oni će vas i dalje zvati. Zbog toga trebate upisom u registar staviti i kvačicu da povlačite sve prethodno dane privole.

Trgovcima koji su kontaktirali potrošače koji su upisani u Registar inače prijeti kazna od 10.000 do 100.000 kuna, a prijaviti ih možete tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva.

Blokirajte pozive i poruke na telefonu

Dolaze li vam neželjeni pozivi raznih anketara ili automata sa istog brojeva, njega možete blokirati i na samom telefonu. Postupak je prilično sličan na Android i iOS uređajima. Možete kliknuti na popis poziva i potom na ikonu info uz poziv. Tada ćete u opcijama moći kliknuti na blokiranje tog pozivatelja.

Na iPhoneu možete otići i u postavke te kliknuti na oznaku Telefon, gdje se nalazi opcija Blokiranje i identifikacija poziva. Tu ćete moći ručno dodati određeni broj i potom vam se neće prikazivati u popisu poziva i poruka.

Na Android telefonima se se uz birač brojeva nalazi izbornik s različitim opcijama gdje možete doći u popis i postavke blokiranih brojeva. Tu možete dodati brojeve, ali i blokirati poruke s određenim ključnim riječima. Isto tako, telefoni nude i opciju da automatski blokiraju sve brojeve koji nisu u imeniku, što će vas ograničiti samo na poznate kontakte.

Prepustite sve aplikacijama

Cijeli niz popularnih aplikacija za Android i iOS uređaje može blokiranje i filtriranje poziva preuzeti na sebe, tako što koriste liste poznatih prekršitelja iz cijelog svijeta, a jedan od najpopularnijih je TrueCaller koji ima globalni ID pozivatelja i više od 250 milijuna korisnika. On prepoznaje tko vas zove i blokira telefonske prodavače, a može prikazati i imena za nepoznate brojeve u povijesti poziva, naravno za obične ljude to se odnosi na one koji su svoj broj učinili javnim. One spammere koji su u njihovoj bazi možete automatski odbiti ili da se samo prikažu na popisu poziva. Tu je opcija i da dodate takve pozive i brojeve na listu i pomognete drugim korisnicima.

Osim TrueCallera, slične stvari rade Nomorobo, Hiya Caller, RoboKiller,

