Srednja škola u Kaštelima poziva učenike: Dobar program i obrazovanje u susjedstvu

Mladi u Kaštelima koji ovih dana upisuju srednju školu, vrlo često odlučuju se za neku od škola u Splitu. Kako bi razbila stare navike i mitove o potrebi odlaska u Split, Srednja škola Braća Radić u Kaštel Novom pokrenula je atraktivnu video kampanju na Instagramu i drugim društvenim mrežama. Kroz kratke i moderne video-priče učenici i profesori otvorili su vrata svojih učionica i laboratorija svoje škole, koja na dvije lokacije nudi obrazovanje po najvišim standardima.

Video-priče pogledajte na sljedećim linkovima:

Instragram: https://www.instagram.com/srednja_skola_braca_radic/?hl=hr

TikTok: https://www.tiktok.com/@ss.braca.radic_21217

Facebook: https://www.facebook.com/SSBracaRadic

Sjajna priprema za državnu maturu

U povijesnom srcu Kaštel Novog smještena je Gimnazija koja provodi potpuno identičan državni kurikulum opće gimnazije kao i sve takve gimnazije u Splitu. Ostanak u kaštelanskoj gimnaziji učenicima donosi dragocjeno slobodno vrijeme jer više ne moraju gubiti i do petnaest sati tjedno u prometnim kolapsima na Širini ili u Poljičkoj ulici. Umjesto iscrpljujućeg boravka u autobusima, gimnazijalci u Kaštel Novom svoje vrijeme ulažu u učenje, odmor i sudjelovanje u prestižnim projektima poput globalne NASA-ine GLOBE mreže, projekta SEMEP te međunarodnih učeničkih razmjena.

Foto: sš braća radić kaštel novi

Suvremeni strukovni programi

- S druge strane, za sve one koje privlače moderne tehnologije i praktičan rad, strukovni dio škole u Kaštel Štafiliću - Nehaju nudi zanimanja budućnosti u prekrasnom ambijentu tik uz more. Učenici koji odaberu četverogodišnje programe poput veterinarskog tehničara ili tehničara nutricionista imaju priliku raditi u suvremeno opremljenim laboratorijima i praktikumima, dok agroturistički tehničari spajaju ekološku proizvodnju hrane s modernim turizmom - navodi ravnateljica Marija Kezele.

Škola posjeduje vlastiti staklenik, vinski podrum, školski park i vrt začinskog bilja, cvjećarski i pekarski praktikum u kojima vještine bruse i učenici trogodišnjih zanimanja poput mesara, pekara, cvjećara, uzgajivača cvijeća, koji do posla dolaze odmah nakon mature.

- O kvaliteti strukovnog obrazovanja najbolje govore brojne državne nagrade i inovacije, među kojima se ističe organska bezglutenska kaša iz vlastitog školskog uzgoja s kojom su učenici osvojili prvo mjesto na međunarodnom natjecanju - ističe ravnateljica.

Poticajno i sigurno okruženje

Srednja škola Braća Radić ponosi se sigurnim i poticajnim okruženjem s nultom tolerancijom na bilo kakav oblik nasilja. Škola gaji obiteljske vrijednosti do kojih roditelji posebno drže. Ostanak u Kaštelima roditeljima donosi i znatne financijske uštede na pokaznim kartama, kao i mir jer im djeca ne moraju boraviti daleko od doma u kasnim popodnevnim smjenama. Bogat društveni i sportski život organiziran je kroz sportske aktivnosti te ekološke i medijske sekcije u kojima učenici razvijaju timski duh i ekološku svijest kroz akcije poput čišćenja podmorja.

Foto: sš braća radić kaštel novi

Kvaliteta života i izvrsnost

Novi videozapisi iza kojih stoji Mak Jovanović, novinar i autor medijskih sadržaja, zorno dokazuju da učenje u Kaštelima može biti iznimno dinamično, zabavno i uspješno. Prilikom predaje dokumenata na portalu e-Upisi, osmaši i njihovi roditelji imaju priliku odabrati kvalitetu života, izvrsnost i komfor u vlastitom susjedstvu te postati dio škole koja mlade ljude ne priprema samo za ispite, već i za stvarni život i poslove budućnosti.

Učenički dom s 90 kreveta

Velika prednost ove ustanove, koja privlači i učenike izvan samih Kaštela, jest i njezin učenički dom u Kaštel Štafiliću. Dom raspolaže s devedeset kreveta u ugodnim i funkcionalnim sobama, a smješten je u prekrasnom okruženju tik uz more. Učenicima su na raspolaganju prostrani sportski tereni na otvorenom, TV salon za druženje te organizirana cjelodnevna prehrana.

- Roditeljima iz udaljenijih mjesta to pruža potpuni mir i sigurnost, znajući da su im djeca u poticajnom okruženju, pod stručnim nadzorom odgajatelja te da imaju savršene uvjete za učenje, odmor i kvalitetan razvoj kroz brojne domske aktivnosti - ističu iz Srednje škole Braća Radić.