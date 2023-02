Startup qohubs i metafinanz predstavili zajednički projekt 'Culture Triple' u Hrvatskoj

Na konferenciji na temu organizacijske kulture u ZICERU, Zagrebačkom inovacijskom centru predstavljena je suradnja hrvatskog startupa qohubs s njemačkom tvrtkom metafinanz i istraživačicom kompleksnosti i autoricom Stephanie Borgert te "Culture Triple", prvi zajednički proizvod koji omogućava brze organizacijske promjene kroz teme: kulture neuspjeha, konflikta i davanja povratnih informacija.

metafinanz Informationssysteme, IT i business consulting kompanija i članica Allianz grupe sa više od 800 zaposlenika, u vrhu je najboljih njemačkih poslodavaca dugi niz godina. Njihov uspjeh tijekom svih tržišnih trzavica i zadovoljstvo zaposlenika posljedica je agilnog organizacijskog dizajna koji počiva na 74 potpuno autonomnih timova. Uvidjevši da fokus na decentralizirane timove nosi brojne benefite, ali i moguće neiskorištene potencijale, u suradnji sa Stephanie Borgert, autoricom i istraživačicom kompleksnosti, zajednički su osmislili program pod nazivom „Culture Triple“.

- Kada smo si postavili pitanje kako relevantne organizacijske teme dovesti u komunikaciju, odlučili smo se na samoorganizirajući pristup učenju u malim grupama. Socijalno učenje ključno je za omogućavanje promjena i transformacije bez obzira na veličinu ili industriju u kojoj se tvrtka nalazi - kaže Stephanie Borgert.

Sa pojavom qohubs platforme za poticanje brzih i održivih promjena, otvorila se mogućnost za provedbu „Culture Triple“ programa neovisno o tome rade li zaposlenici iz ureda ili njeguju hibridni model rada vodeći pri tome brigu i održivosti.

Dijana Vetturelli, CEO qohubsa osvrnula se na temu održivosti.

- U velikim tvrtkama ulaganja u putne troškove za odlazak na školovanje iznose i do 60% od cjelokupnog budžeta za učenje i razvoj zaposlenika. Teško je reći koliko se goriva potroši tijekom putovanja, ali očito je da su rezultirajuće emisije CO2 značajne. A to je samo jedna strana priče - treba uzeti u obzir i vrijeme provedeno na putovanju - ono znači manje vremena za stvaranje vrijednosti, odmor, druženje s obitelji i prijateljima. Raduje me da je metafinanz prepoznao te i druge značajke qohubs platforme i uzbuđena sam što zajedničkim snagama možemo utjecati na stvaranje boljeg radnog okruženja i društva općenito - rekla je.

Culture Triple je sada dostupan organizacijama diljem svijeta, na sedam jezika, a svi zainteresirani imaju mogućnost iskusiti snagu programa na posebno osmišljenim Experience sesijama koje startaju 28.02.2023. Više informacija na mrežnoj stranici: https://www.qohubs.com/post/culture-triple .