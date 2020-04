Startupi u ZICER-u moći će proizvoditi medicinsku opremu

Zagrebački inovacijski centar (ZICER), uslijed krize uzrokovane korona virusom, u svojim prostorima je za dio startupova omogućio proizvodnju neophodne medicinske opreme putem 3D printera, kao što su zaštitni viziri i respiratorne cijevi, dok neki drugi startupovi svoj doprinos daju razvojem inovativnih usluga poput "digitalne tržnice".

Kako je izvijestio direktor ZICER-a Frane Šesnić, prije desetak dana je zbog sigurnosti i očuvanja zdravlja korisnika donesena odluka o zatvaranju prostora ZICER-a na Zagrebačkom velesajmu, a startupovi koji se tamo nalaze su zamoljeni da svoj rad nastave od kuće.

- Ipak, za nekoliko startupova koji se bave 3D printanjem neophodne medicinske opreme, uz obavezno poštivanje svih uputa vezanih uz mjere zaštite i socijalnog distanciranja, odlučili smo osigurati nastavak rada iz našeg prostora - kaže Šesnić i dodaje da su rezultati već vidljivi i značajni.

Navodi da su se i sami, priključivanjem volonterskoj 3D grupi, usmjerili na proizvodnju medicinske opreme, a na printeru koji je prije godinu dana nabavljen europskim sredstvima, svakodnevno se isprinta po 18 zaštitnih vizira za medicinsko osoblje.

Kaže da većina startupova inkubiranih u ZICER-u ovih dana svoje projekte razvija iz privremenih kućnih ureda, no da startupovi koji 3D printaju neophodno potrebnu medicinsku opremu gotovo i ne napuštaju ZICER-ov prostor.

Proizvodnja cijevi za respiratore, zaštitnih vizira...

Inovatori iz startupa 3DTech, koji se inače bavi proizvodnjom stomatoloških pomagala, tako su, s obzirom da su uočili da je glavni razlog povećanja stope smrtnosti od korona virusa u Italiji nedostatak Venturijevih cijevi za respiratore, dosad već proizveli i isporučili 50-ak takvih cijevi, koje su inače potrošni materijal i pacijentu se moraju mijenjati svakih osam sati.

Također, proizvedeno je više od tisuću zaštitnih vizira za medicinsko osoblje, a startup je osmislio i plastične "ClipOn" kvačice, koje po principu spajalica omogućuju bilo kojem obliku tkanine postajanje zaštitnom maskom, a isporučeno ih je više od dvije stotine.

Direktor 3D Techa Luka Biondić kaže da je jako puno mladih tvrtki krenulo putem altruističkog poziva pomaganja onima kojima je to trenutno najviše potrebno.

- Želimo naglasiti da ovo ne radimo iz profita već iz ljudskosti i dobre volje te kako bi pomogli aktivirati što više drugih poduzeća ili individualaca koji su u situaciji pružiti pomoć - poručuje Biondić.

Stranica za edukaciju o korona virusu

Startup Agilos IT svoj prostor u ZICER-u zamijenio je kućnim uredom, a kako ističe njegov direktor Ivan Žuna, uočivši ozbiljnost situacije, organizirali su se i u suradnji s Milanom Mistrićem, voditeljem tima za umjetnu inteligenciju i podatkovnu znanost u IBM-u, napravili "hackathon" na temu korona virusa te spojili znanja o aplikacijama s podatkovnom znanošću.

To je rezultirao kreiranjem internetske stranice kroz koju se građani mogu educirati, ali i napraviti test o vjerojatnosti zaraženosti koronavirusom, koji naravno ne predstavlja nikakav službeni podatak.

- Izvukli smo parametre na temelju kojih procjenjujemo omjer potvrđenih naspram stvarnih slučajeva te smo napravili model širenja virusa. Važno je napomenuti da, s povećanjem broja kontakata vjerojatnost da budete izloženi virusu eksponencijalno raste. To je i glavna poruka ovog algoritma - smanjiti broj kontakata i držati se preporuka. Dodali smo i anketu za izračun vjerojatnosti da imate virus. To nije nikakav službeni podatak, niti postoji algoritam koji to može jednostavno odrediti. Međutim, služi kao ilustracija o tome koliko je važno slijediti upute i ponašati se odgovorno - kaže Žuna.

Automatski roboti za pomoć zdravstvenim djelatnicima

Chatboti, računalni programi dizajnirani za komunikaciju s ljudima, funkcioniraju tako da mu se pošalje upit, a on automatski u realnom vremenu odgovara, jer je već prethodno naučen kako točno treba odgovoriti.

Upravo takvi automatski roboti u fokusu su startupa Hero Factory, koji je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) osmislio inovativan projekt i pokrenuo ga u rekordnom roku.

Kako pojašnjava direktor tog startupa Dario Begonja, kada su čuli da postoji veliko opterećenje službenih telefonskih linija i bolničkih kapaciteta, zdravstvenim djelatnicima su odlučili pomoći kroz uštedu vremena.

- Već smo znali za inozemna rješenja chatbota za korona virus koji su u SAD-u, Velikoj Britaniji, Španjolskoj i drugim zemljama pomogli u tom naumu pa smo se povezali s HZJZ-om, a još uz podršku ZICER-a, brzo smo osmislili i razvili taj alat koji se od danas može koristiti na Messengeru HZJZ-a - kaže Begonja.

Projekt digitalne tržnice

Za jednostavniju nabavu hrane, startup VeeMee osmislio je digitalnu platformu koja okuplja više od 1.300 poljoprivrednih gospodarstava koja nude domaće proizvode - od voća i povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa pa sve do presadnica.

"Digitalna tržnica" povezuje kupce s proizvođačima, pri čemu su kontakti proizvođača na platformi kategorizirani po županijama i vrstama proizvoda.

Direktor i suosnivač startupa VeeMee Marko Kozjak tvrdi da im poljoprivrednici koji su se prijavili na platformu javljaju da im je prodaja kontinuirana te da bilježe rast prodaje od 50 posto.