Stela, Lora, Noa i Domagoj: Kako smo proveli naše zadnje srednjoškolske dane uz koronu

Ovogodišnji su maturanti doživjeli i štrajk i karantenu, čak i potres. Ali hrabri osamnaestogodišnjaci nisu odustali od svojih snova. Ispričali su nam kako vide svoju budućnost

<p><strong>Oni su mali, ali su veliki</strong>, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.<br/> Ta legendarna rečenica koju glumac Ilija Ivezić izgovara u “Smogovcima” obilježila je sve generacije mladih otkad je ta kultna serija emitirana. No ova generacija maturanata može bez problema reći kako će i oni ući u legendu. Oni su zadnju godinu srednje škole i ulazak u onaj odrasliji svijet proživjeli svakako samo ne uobičajeno. Oni su pratili svoje nastavnike dok su štrajkali, iščekujući kad će im se moći posvetiti, ili su se “lovili” s njima u čudnim terminima, da počnu pripreme za državnu maturu. Oni su tri mjeseca prije kraja školske godine ostali zatočeni u kućama zbog pandemije korone. U godini tijekom koje su trebali baš uživati u bezbrižnom školskom životu, oni su sjedili u svojim sobama čekajući da se svijet doslovce ponovno otvori, brojili su dane do te ozloglašene državne mature. <strong>Što je dana bilo manje, neizvjesnost je bila veća.</strong> Oni su se zatekli u vrtlogu političkih natezanja oko jednog od najvažnijih trenutaka u njihovu obrazovnom procesu. Maturu polažu uz bočice dezinfekcijskih sredstava i “epidemiološki” razmak.<br/> Oni su ostali bez maturalnih putovanja, čak i škola, a maturalne večere ostat će im u uspomeni zasjenjenoj globalnom pandemijom. Pa ipak, to su klinci pred kojima je budućnost, ona koju će oni graditi, u vremenima kakva mi vjerojatno ne možemo ni zamisliti.<br/> Zato smo nakon svih političara, ravnatelja, nastavnika, roditelja, upitali upravo njih, maturante: Kako vi vidite svijet koji vas čeka?</p><h2> </h2><h2>'Ova se godina baš iskalila na nama'</h2><p><strong>LORA ŠOLJAK (18)</strong></p><p><strong>Od uspomena nam ostaje ova luda matura</strong></p><p>Hmmm 2020.? Što reći? Kao i na početku svake godine, kažemo - ova će biti najbolja dosad. No ovo što smo zasad doživjeli ne bi nitko mogao zamisliti. Nakon dolaska virusa bili smo prisiljeni ostati doma, izolirati se od drugih i prebaciti na školu na daljinu. Nekima je taj način manje odgovarao, no meni je bilo puno lakše jer sam imala više slobode i mnogo sam bolje iskoristila vrijeme od onoga kad sjedim nepomično šest sati u školskoj klupi. Puno više su me “izbacile iz takta” određene vijesti o maturi. Nije mi se svidjelo što se mnogo informacija i odluka širilo, a onda još i mijenjalo svaki dan. A na kraju, matura se provodi kao i sve ostale dosad. Uz karantenu, potres krajem ožujka i sve druge nedaće, ova godina se baš “iskalila” na nama maturantima. Ne samo da nas je sve odvlačilo od priprema za maturu nego smo ostali i bez maturalne večeri i norijade... Mladima je svaki dan bitan i ne razmišljaju previše o budućnosti koliko o tome da uživaju u trenutku, druže se, zabavljaju i, što je najvažnije, stvaraju uspomene. I zato se nadam da će ovo stresno razdoblje što prije proći kako bih, kao i moji vršnjaci, mogla uživati u ljetu. Nasreću, imam razne interese u životu, pa koji god fakultet da upišem, neće mi biti žao. Možda i nešto ispadne od ove godine...</p><h2> </h2><h2>'Našu inovaciju stvarali smo i u karanteni'</h2><p><strong>DOMAGOJ PENIĆ (18)</strong></p><p><strong>Ne osjećam se zakinuto zbog korone, posla će biti</strong></p><p>Od malih nogu bio sam zaljubljenik u tehnologiju i inovacije. Na danu otvorenih vrata, prije upisa u srednju, prof. Vlainić me zaintrigirao demonstracijom pametnih kuća, s kojima sam i doma eksperimentirao. Priključio sam se i njegovoj grupi inovatora, a lani smo Noa i ja počeli raditi i na inovativnoj igraćoj konzoli u stilu starih videoigara. Uzbuđen sam zbog toga kako će naša inovacija na kraju izgledati i funkcionirati te se nadam da će se realizacija naše ideje svidjeti vama koliko i nama. Paralelno uz redovnu nastavu sam se, naravno, pripremao za završetak godine i završni rad. Izradu inovacije, nažalost, situacija s karantenom je oduljila. Ipak, ostali smo povezani online i odradili dobar dio posla, koji sad nastavljamo u školskom labosu. Za faks sam si kao cilj stavio Tehničko veleučilište Zagreb. To je faks na kojem bi se moje znanje i ljubav za novijom tehnologijom mogli unaprijediti. Ja iskreno gledam na svijet kao okolinu na kojoj se probiješ više vještinama i snalaženjem nego samim znanjem. Određeno znanje je bitno, ali za svijet u kojem živimo možemo doći do zapanjujućih informacija u samo nekoliko klikova. Tako da nisam zabrinut zbog posla, jer vjerujem da će posla uvijek biti za one koji žele raditi. Situacija s pandemijom svakako je usporila svijet, no ne osjećam se zakinuto. Kroz nekih 10-20 godina želio bih imati svoju firmu, no ako to ne upali, lako ću se snaći i zaposliti se na raznim mjestima, kojih, hvala Bogu, ima.</p>