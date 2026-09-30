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Stellantis zaustavlja tvornice: Problem je velika potražnja za električnim autima...

Piše Autostart,
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Stellantis zaustavlja tvornice: Problem je velika potražnja za električnim autima...
Foto: Stellantis
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Problem je, prema Stellantisu, nedovoljna dostupnost određenih baterija namijenjenih električnim verzijama Long Range, odnosno izvedbama s većim kapacitetom baterije i duljim dosegom

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Stellantis će tijekom listopada privremeno zaustaviti proizvodnju u nekoliko svojih francuskih tvornica, a jedan od glavnih razloga prilično je neočekivan. Naime, Stellantisu nedostaje baterija za električne automobile. Koncern tvrdi da je potražnja za takvim izvedbama trenutačno veća od mogućnosti dobavljača, posebno među flotnim kupcima.

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