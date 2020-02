Stigao je novi 2008, još jedan Peugeot koji će oboriti s nogu

U Zagrebu je hrvatsku premijeru obilježio Peugeot 2008, još jedan u nizu novih modela Peugeota koji oduševljava svojim izgledom. Mali SUV je uzeo najbolje dizajnerske elemente od 3008, 508, 208 koji su svi redom modeli koji privlače poglede. S duge strane, sa svojim prethodnikom 2008 ima malo taga zajedničkoga. Osim radikalne promjene izgleda i dimenzije su osjetno porasle. S 430 cm duljine ovo je sada jedan od najvećih malih SUV-ova na tržištu, realno nije daleko niti od proslavljenog 3008 koji je samo 15 cm duži. također, 2008 je dosta niži od prethodnika što je sve rezultiralo još dinamičnijim izgledom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I u unutrašnjosti 2008 obara s nogu. Većina dizajna unutrašnjosti je preuzeta od 208. Impresivni i-Cockpit s malim volanom i instrumentima smještenima iznad njega je iznenađujuće ergonomičan, a Peugeot je do sada prodao čak 6 milijuna auta s ovakvim rješenjem. Očito, da se ne sviđa većini vozača već bi odustali od toga. Impresionira i briga za detalje, primjerice tipke na središnjoj konzoli, ali i kvaliteta izrade i materijala. Peugeot ovdje zaista nije daleko od modela premium klase. U pogledu prostranosti 2008 je među najraskošnijima u klasi, što je logično s obzirom na velike dimenzije. U prtljažnik stane čak 434 litre.